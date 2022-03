Alanya doğalgaza kavuşuyor

Alanya’nın uzun süredir beklediği doğalgaz konusunda en büyük engel aşılmış oldu. Doğalgazı ilçeye taşıyacak boru hattının geçeceği güzergah için kamulaştırma yapılmasına dair karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası sonrası Resmi Gazete’de yayımlandı. Konu ile ilgili konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’mızın bir an önce doğalgaza kavuşması için üzerimize düşen bütün çalışmaları ivedilikle yerine getireceğiz” dedi.



“Doğalgaz için elimizi taşın altına koyduk”

Alanya Belediyesi’nin vatandaşın ucuz ve temiz enerjiye ulaşması için üzerine düşen her görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında oy birliği ile aldığımız kararla güzergah boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Belediyemizden talep ettiği tüm konularda sorumluluğumuzu yerine getirmeyi taahhüt etmiştik. Alanya’mızın bir an önce doğalgaza kavuşması için Belediyemizce doğalgaz hattı boyunca tadilatlar ve güzergah boyunca gerekli çalışmalar başlamış olup bu kapsamda İncekum ve Kestel Mahallelerinde imar planına rastlayan güzergahta 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı yapılmaktadır” diye konuştu.

