Bakan Kurum: 2022´de daha büyük oranda hazine arazimizi çiftçimizin kullanımına açacağız

Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 55 bin çiftçiye toplam 595 milyon metrekare yüzölçümlü hazine arazisini, başta zeytin olmak üzere ceviz ve badem üretimi için verdiklerini belirterek, "2022 yılında, çok daha büyük oranda hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için çiftçimizin kullanımına açacağız" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) arasında iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Evrenseki Turizm Merkezi'ndeki Şeker-İş Sendikası'na ait otelde düzenlenen törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadın İşçiler Hatıra Ormanı için fidan dikeceklerini belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasındaki çevre, doğa ve tüm yeşil alanlarımızı merkeze alan, son derece kıymetli bir protokolü imzalayacağız. Bu protokolle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Hatıra Ormanı çalışmalarını artık her yıl birlikte yapacağız. Bugün ülkemizin her yerinde milyonlarca fidanımızı, kadınlarımızın yoğun ilgi gösterdiği ve sahiplendiği millet bahçelerimizde toprakla buluşturuyoruz."

'1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini derinden hissettiği bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda iklim krizine bağlı üzücü hadiselere şahit olduk, can kayıpları yaşadık. Rize, Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketleri, akabinde Antalya ve Muğla başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde eş zamanlı orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Canımızı acıtan tüm bu afetlerden sonra bir seferberlik anlayışıyla yaraları sarmak için vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Antalya ve Muğla'da köylerimizin alt yapısını tamamen yeniledik. Bu yangınlardan hemen sonra yeni yuvalarımızın yapımına başladık. Köy evlerimizi, ahırıyla, deposuyla, camisiyle, okuluyla, sosyal donatılarıyla birlikte 1 yıl içerisinde teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz."

'ZEYTİN AĞAÇLARIMIZ ARTMAKTADIR'

Son dönem gündeme gelen zeytin ağaçlarının ve alanlarının zarar göreceği iddialarının yalan olduğunu söyleyen Bakan Kurum, yaptıkları çalışmaları anlattı. Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2002 yılına kadar 620 bin hektar zeytincilik alanı vardı. AK Parti iktidarlarıyla 2021 yılı sonu itibarıyla zeytin alanı büyüklüğümüzü tam 890 bin hektara çıktı. Ülkemizde bizden önce 101 milyon zeytin ağacı varken, bugün bu sayıyı tam 2 kat artırarak, 192 milyona çıkardık. 20 yılda Türkiye, çiftçisiyle, emekçisiyle el ele vererek, zeytinine gözü gibi bakmış, korumuştur. Hem zeytin hem de zeytinyağı üretiminde dünya 5'incisi olmuştur. Bu rakamlar da gösteriyor ki; zeytin ağaçlarımız bırakın azalmayı, yaptığımız desteklerle gün be gün daha da artmaktadır."

'ÇİFTÇİLERİMİZ RAHAT OLSUN'

Bakanlık olarak yaklaşık 55 bin çiftçiye toplam 595 milyon metrekare yüzölçümlü hazine arazisini, başta zeytin olmak üzere ceviz ve badem üretimi için verdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Şimdi yeni bir hedef daha belirledik. Bunu da çiftçimize bir müjde olarak Antalya'mızdan veriyorum. 2022 yılında, çok daha büyük oranda hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için çiftçimizin kullanımına açacağız. Zeytin üreticisi kardeşlerimiz, çiftçilerimiz rahat olsun, müsterih olsun. Sadece zeytinde değil, tüm bitki ve meyve çeşitlerinde stratejik adımları, geliştirici adımları, zeytinin alanını genişletecek adımları, çiftçimizle, üreticimizle el ele vererek, kararlılıkla atacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜRK-İŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

