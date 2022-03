Yüksek lisanslı kadın taksi şoförü Kübra Kaya: "Hayalim akademisyen olmaktı"

Antalya’da taksicilik yapan 27 yaşındaki Kübra Kaya, “Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabii şu an tekrardan devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı ve yaz aylarında milyonlarca turistin Antalya’ya ilk tanıştığı havalimanında taksi esnafını ziyaret etti. Taksi esnafıyla kahvaltı yapan Başkan Uysal, Antalya Havalimanı’nda çalışan taksicilerin kentin tanıtımında büyük önemi olduğunu söyledi. “Gelen misafirlerimiz ilk intibaı sizden alıyor” diyen Başkan Uysal, “Yaptığınız iş o kadar önemli ki o yüzden sizlere ayrı bir bakış açımız var. Zaten taksici esnafımızla çok iç içeyiz. Kanunları el verdiği çerçevede maksimum ne yapabiliriz, hep onu düşüne geldik. Daha nice böyle güzel baharlarda, güzel, omuz omuza, yan yana günlerimiz olsun” diye konuştu.

Başkan Uysal, ziyaret ettiği taksi durağında 27 yaşında taksicilik yapan Kübra Kaya ile tanıştı. Üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuduğunu üstüne yüksek lisans yaptığını anlatan Kaya, bir ara dil öğrenmek için İngiltere’ye gittiğini de söyledi. Fakat covid19 pandemisi nedeniyle iş bulamayan Kaya, baba mesleği olan taksicilik yapmaya başladığını anlattı.



“Hayalim akademisyen olmaktı”

Hayalinin akademisyen olmak olduğunu söyleyen kadın taksi şoförü Kübra Kaya, “Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabii şu an tekrardan devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ama olmazsa da bu şekilde babama yardım ederek geçiniyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.