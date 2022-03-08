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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş makinaları sektörünün kalbi Antalya’da atacak

İHA

İş makinaları sektörünün kalbi Antalya’da atacak

KOMATEK Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı yarın Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılıyor. Sektörün güçlü firmalarının yer alacağı fuar, 13 Mart’a kadar açık kalacak.
Beş yıllık bir aradan sonra sektörün firmalarının alıcılarla bir araya geleceği KOMATEK Fuarı yarın Antalya’da kapılarını açıyor. 1990 yılından beri her iki yılda bir olmak üzere bugüne kadar toplam 15 kez gerçekleşen ve Türkiye’nin hitap ettiği ticari coğrafyanın en önemli iş ve inşaat makineleri fuarı olma özelliğine sahip KOMATEK Fuarı son olarak 2017 yılında Ankara’da düzenlendi.
Bu yıl 913 Mart tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan KOMATEK 2022 Fuarı; 17 bin metrekare açık, 10 bin 250 metrekare kapalı olmak üzere toplam 25 bin metrekare net stant alanı ve 200’ün üzerinde katılımcı firma ile 20 bin kişinin ziyaretine açık olacak.
İMDER Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği ve İSDER İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Dernekleri’nin ana destekçileri olduğu KOMATEK 2022 Fuarı; MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ve MİB Makina İmalatçıları Birliği kurumları ile birlikte; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, İŞİM İş vve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, ARÜSDER Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği, PLATFORMDER Personel Yükseltici Platform İşletmeci İmalatçı ve Distribütörleri Derneği, AKT Ağır yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği gibi sektörün öncü dernekleri tarafından da destekleniyor.
KOMATEK 2022 Fuarı; Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılı için belirlenen 20 Uluslararası desteklenecek fuarlar listesinde yer alarak Ticaret Bakanlığı’nın Yurtdışı Alım Heyeti Organizasyonu olanağına hak kazandı. Bakanlık tarafından Alım Heyeti programı düzenlenecek fuara yabancı firma temsilcilerinin katılımı sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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