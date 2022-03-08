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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Nesil Sinema Okulu Projesi başladı

İHA

Yeni Nesil Sinema Okulu Projesi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrenciler için tüm imkanları seferber edeceklerini belirterek, "Sinema kadının gözüyle güçlenecek" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı katkılarıyla gerçekleştirilen “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesinin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa, jüri üyeleri, yazar ve oyuncu Ayşe Erbulak Özgürdal, yazar Şebnem Burcuoğlu ve yönetmen Gözde Kural, Hollanda Büyükelçiliği Politik Bölüm Müsteşarı Patty Zandstra katıldı. Tanıtım toplantısının davetlileri ile bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, katılımcılarla sohbet etti.

“Kadınlara pozitif ayrımcılık”
Konuşmasına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Muhittin Böcek, “Öncelikle dokunduğu her şeyi güzelleştiren, varlığıyla hayata anlam ve değer katan tüm kadınlara sevgi ve saygılarımı gönderiyor; şiddetin, öfkenin, ötekileştirmenin son bulduğu, kadınların özgürce yaşadığı bir dünya diliyorum. Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz ‘Yeni Nesil Sinema Okulu’ projemizde pozitif bir ayrımcılık yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın haklarına, kadına yönelik şiddetle mücadeleye, kadının toplumdaki ve sinemadaki varlığına bir farkındalık oluşturmak istedik. ‘Sinema, kadının gözüyle güçlenecek’ dedik ve sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrencileri film üretmeye teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

“Her türlü destek verilecek”
Projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Başkan Böcek, “Proje kapsamında eğitimler de alacak olan kız öğrencilerin kendi hikayelerini kısa film olarak hayata geçirebilmeleri adına Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber edecek ve onlara gereken tüm desteği sağlayacağız. Çekilen tüm filmleri de ülkemizin gururu ve uluslararası alandaki en kıymetli değerlerinden olan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivalimizde hep birlikte gururla izleyeceğiz” diye konuştu.

“Projenin detayları açıklandı”
Yeni Nesil Sinema Okulu’nun detaylarına ilişkin bilgi veren Genel Sekreter Cansel Tuncer, projenin Türkiye’deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencileri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi konularda film çekmeleri için teşvik etmeye yönelik olduğunu söyledi. Cansel Tuncer, kız öğrencilerin, oluşturdukları film ekipleri, öykü veya senaryoları ile birlikte başvurularını yaparak seçilen ekiplerin proje kapsamında eğitimlere katılacaklarını aktardı.

“Altın Portakal Film Festivalinde gösterime girecek”
Genel Sekreter Tuncer konuşmasında “Seçilen projelerin ekiplerine film endüstrisi ve akademiden alanında uzman önemli isimler tarafından çevrimiçi ve yüz yüze özel eğitimler ve seminerler verilecek. Projeye seçilen ekipler bir hafta süreyle çekimler öncesi eğitim kampına davet edilecekler ve uygulamalı eğitim görecek. Eğitim etkinlikleri ve kısa film projelerinin geliştirilmesinden sonra ekipler filmlerini çekmeye başlayacak. Proje ile ekiplere teknik ekip ve ekipman desteği sağlanacak. Filmlerin ilk gösterimi, Ekim 2022'de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak” dedi.

“Online ve uygulamalı eğitim”
Yeni Nesil Sinema Okulu projesinde online ve uygulamalı eğitimler ile hem senaryonun hem de ekibin çekime hazır hale gelmesi sağlanacak. Öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerden teorik bilgiler alırken aynı zamanda film sektöründe bilinen işlerde imzası olan eğitmenlerden saha tecrübesi kazanacak. Senaryo, film yapım, yönetmenlik oyuncu yönetimi, görüntü yönetmenliği, ses, film müziği ve kurgu post production gibi alanlarda projeye katılanlar eğitim alacak.

“Sektör temsilcileri ile işbirliği”
Yeni Nesil Sinema Okulu projesinin jüri üyeliğini ise Bennu Yıldırımlar, Pelin Batu, Belçim Bilgin, Ayşe Erbulak Özgürdal, Sepin Sinanlıoğlu, Gözde Kural ve Şebnem Burcuoğlu üstlendi. Projenin ön değerlendirme kurulu ise Bitlis, Mersin, Van ve Akdeniz üniversitelerinden akademisyenlerinden oluştu. Sinema okulu katılımcılarına Beran Soysal, Tayfur Aydın, Anna Maria Aslanoğlu ve Öykü Karayel seminer verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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