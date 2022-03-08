Bakan Kurum: 2022´de daha büyük oranda hazine arazimizi çiftçimizin kullanımına açacağız (2)

FİDAN DİKİM PROGRAMINA KATILDI
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Türk-İş arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahalesi'nde 'Kadın İşçiler Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, etkinlikte alana fidan dikti ve sulama yaptı. Hatıra ormanında bin fidan toprakla buluşurken, bölgede ise 40 bine yakın çam fidanı dikildi. Program öncesi Bakan Kurum, kendini karşılayan kadınlarla sohbet etti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Bakan Murat Kurum, daha sonra yanan evlerin yerine yenisinin yapılmaya başlandığı Ulukapı Mahallesi'nin Sülek mevkisindeki inşaat çalışmalarını inceledi. Köylülerle sohbet eden Bakan Kurum'a, kadınlar yöresel ürünleri içeren hediye verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2022-03-08 16:48:02
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