"Oğlum 'Rusya kardeş kanı akıtmaz' demişti"



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan Ukraynalı Olena Boboşko (45), oğlunun ülkesinde Rusya'ya karşı savaştığını belirterek, "Oğlum savaş öncesi 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz' demişti. Hemen arkasından savaş başladı ve Rusya bombardıman yaptı" dedi.

Oğlu Vitali Boboşko'nun (27) Sumi kentinde yaşadığını ve savaş öncesi kafe işlettiğini belirten Ukraynalı Olena Boboşko, şimdi silahlı sivil grupların içinde, Rusya'ya karşı savaştığını söyledi. Oğlunun çatışma bölgesinde olduğunu ve uzun süredir haber alamadığını belirten Boboşko, "Oradaki akrabalarımla görüşüyorum fakat oğluma ulaşamıyorum. Telefonları kapalı. Birkaç gün önce kısa süre konuşabildik, internetinin olmadığını fakat durumunun iyi olduğunu söyledi. Savaşıyormuş. Ülkesini terk etmeyeceğini söyledi. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

'OĞLUMU ÇOK MERAK EDİYORUM'

Savaşın başlamasından birkaç gün önce yaşanacakları hissettiğini ve oğlunu Türkiye'ye gelmesi için uyardığını belirten Olena Boboşko, "Gel, dedim; 'Savaş çıkacak'. Vitali, 'Anne, Rusya bize saldırmaz. Kardeş kanı akıtmaz. Biz birbirimize çok benziyoruz' demişti. Hemen arkasından savaş başladı ve Rusya bombardıman yaptı. Oğlumun yaşadığı Sumi kenti sınıra çok yakın. İlk vurulan şehirlerden birisiydi. Çok merak ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Onun için ve ülkemde acı çeken insanlarım için dua ediyorum" dedi.

ANNESİ SIĞINIKTA, KARDEŞLERİ MÜCADELE EDİYOR

Olena Boboşko'nun yakın arkadaşı, 2 çocuk annesi Olena Yılmazer (38) de gözyaşları içinde duygularını dile getirdi. 5 yaşındaki kızı Hiranur'a sarılarak gözyaşı döken Yılmazer, annesinin sesini duymak istediğini aktardı. Yılmazer, annesinin Poltava'da sığınıkta yaşam savaşı verdiğini, 2 kardeşinin de Ukrayna için mücadele ettiğini söyledi. Kardeşi Maksim Katengin ile internet üzerinden konuşup, gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirten Olena Yılmazer, "Kardeşim, Ukrayna ordusunun ve halkının Ruslara karşı savaşmaya devam ettiğini söylüyor fakat Rusların Ukraynalı çocukları ve yaşlıları Ukrayna ordusunun karşısına çıkardığını anlatıyor. Orada çok korkunç şeyler olduğunu söylüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-03-09 10:00:13



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