Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Antalya’nın Alanya ilçesinde evinde uyuşturucu madde imal ederek satan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dinek Mahallesi'nde Ö.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ederek sattığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 32 kök kenevir bitkisi, 800 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilecek.

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