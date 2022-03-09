Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Antalya’nın Kaş ilçesinde hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaş’a bağlı Gelemiş Mahallesi’nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. yakalandı. Şüpheli, karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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