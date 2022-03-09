Kemer’de Kadınlar Günü’ne özel söyleşi

Antalya’nın Kemer ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi düzenlendi.

Kemer Belediyesinin destekleriyle belediye Kültür Salonunda yapılan söyleşiye, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, CHP Kemer Kadın Kolları Başkanı Sema Özdemir, Belediye Başkanı Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu, kadın derneklerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.



“Eğlence değil anma günü”

Söyleşide konuşan Başkan Topaloğlu, kadınların hayatın her anında önemli roller üstlendiğini belirterek, kadının olmadığı hiçbir yerde başarının olamayacağını söyledi. Kadınlara her zaman büyük önem verilmesi gerektiğini ifade eden Topaloğlu, “Sırtındaki çocuğunun battaniyesini alıp cephanenin üzerine örten kadınlarımız oldu. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlarımızın, nenelerimizin gösterdiği cesaret ve fedakarlıkları unutamayız. 8 Mart eğlence günü değil anma günüdür. Tüm emekçi kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

Söyleşide, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sezai Ertürk, ebe hemşire Aysel Dinçer, Psikolog Sevilay Bozkaya, Kemer Emniyet Müdürlüğü polisi Sevcan Beneklioğlu, Mili Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışman Öğretmeni Funda Yaprak Yılmaz, Av. Pınar Toğaç Bulut da bir konuşma yaptı.

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