Konyaaltı’nda ‘Kadının elinin değdiği her yer sanat’ etkinliği

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kadının elinin değdiği her yer sanat’ etkinliği renkli görüntülere sahne olurken, Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi oyuncularının sahne aldığı ‘Kadına Dair’ tiyatro oyunu da yoğun ilgi gördü.

Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Konyaaltı Belediyesi ile Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Dostluk Parkı’nda düzenlenen ‘Kadının elinin değdiği her yer sanat’ etkinliğine katılan kadınlar, alandaki tuvalleri diledikleri gibi boyayarak, keyifli vakit geçirdi. Konyaaltı Kent Konseyi Meclisi’nin HayatPark’da hazırladığı ‘serbest kürsü’ etkinliğinde de farklı mesleklerden kadınlar, geleceğe yönelik umutlarını haykırdı. Akşam saatlerinde ise Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin sahne aldığı ‘Kadına Dair’ isimli tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluştu.



“Kadına Dair oyununa ilgi”

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi oyuncularının sahne aldığı ‘Kadına Dair’ tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösterinin başlayacağı saate doğru Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne gelen vatandaşlar, salonu doldurdu. Salonun merdivenlerine dahi oturan tiyatroseverlerin yanı sıra salonda yer bulamayan onlarca vatandaş ise oyunu ayakta izledi. Gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere Cumhuriyet tarihinde iz bırakan Türk kadınları canlandırıldı. Oyun, izleyenler tarafından beğeni topladı.



“Türk kadınlarıyla gururlandırdılar”

Seyirciler, oyuncuları ayakta alkışladı. İzleyiciler arasında yer alan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, oyuncuları tebrik etti. Kadınların gittiği her yeri güzelleştirdiğini ve pozitif enerji götürdüğünü belirten Esen, tiyatro gösterisinde duygu dolu anlar yaşadığını anlattı. Esen, “Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bizleri hem duygulandırdılar hem de canlandırdıkları Türk kadınları ile gururlandırdılar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.