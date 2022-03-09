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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı’nda parke yol çalışması

İHA

Döşemealtı’nda parke yol çalışması

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçeyaka Mahallesi’nde parke yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Yeniköy, Çıplaklı, Dağbeli, Bademağacı, Altınkale, Nebiler ve Yalınlı Mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, Bahçeyaka Mahallesi Piyadın bölgesinde parke yol yapımına başlandı. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki yolda limon bordür ve kilitli parke taşı döşenmesinde sona gelinirken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda iş planına göre yeni cadde ve sokaklarda parke yol yapımının devam edeceği bildirildi.

“Tüm hemşerilerimize hizmet götüreceğiz”
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kendi parke tesislerinde ürettikleri kilitli parke ve bordürlerin ilçenin cadde ve sokaklarında uygulandığına dikkat çekerek, “701 kilometrekare ile Antalya’nın en büyük merkez ilçesiyiz. Belediye olarak yaptığımız yatırımlarla bölgemiz bir cazibe merkezi haline geldi ve kentte yaşayan herkesin mutlaka ev ya da arsa sahip olmak istediği bir ilçe haline geldik. Yaptığımız yatırımlarla adeta şaha kalkan Döşemealtı’nda iş yükümüz de bir hayli arttı. Aynı anda bir çok farklı noktada çalışmalarımız sürüyor. Bölgemiz adeta bir şantiye gibi ve en çok inşaat ruhsatı veren belediyeler arasında ilk sıralardayız. Yeni yerleşimin yoğun olması nedeniyle yeni yollara ihtiyaç duyulmakta. Bir iş disiplini ve programıyla tüm hemşerilerimize hizmet götüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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