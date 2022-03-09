115 suç kaydı bulunan ve 20 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya’da hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yaralama, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, şantaj, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak gibi çeşitli suçlardan 115 adet suç kaydı ve kesinleşmiş 20 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahallesi'nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, yaralama, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, şantaj, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak gibi çeşitli suçlardan 115 adet suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 20 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan B.M., 8 Mart Salı günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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