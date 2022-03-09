Otel bacasında çıkan yangın korkuttu

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Antalya’da bir otelin bacasında başlayan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle caddede yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin bacasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. Caddeyi kaplayan yoğun duman nedeniyle vatandaşların yüzlerini kapatarak uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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