6 kişilik aile heyelan korkusuyla yaşıyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yağışların ardından yumuşayan toprağın dağdan kayması nedeniyle Çayiçi Mahallesi'nde 2 ev ile ahırı bulunan Canıtez ailesi, her gün heyelan korkusu yaşıyor.

Kumluca'da yağışların ardından yumuşayan toprağın kayması nedeniyle Çayiçi Mahallesi'nde oturan Canıtez ailesi heyelan korkusuyla yaşıyor. 15 Şubat'tan itibaren yaşanan heyelanda 2 ev ile 2 ahırın arka duvarında yarıya kadar toprak yığını oluştu. Heyelandan dolayı ailesinin tedirgin olduğunu anlatan Hüsnü Canıtez (49), eşi Gülay (44), oğlu Durmuş ve kızı Fatma ile oturduğu evin yanı sıra, annesi Nuriye Canıtez'in (75) oturduğu ev ve 2 ahırın toprak kaymasından etkinlendiğini söyledi.

'TOPRAK EVİMİZİN ÜZERİNE GÖÇÜP GELDİ'

Hayvancılıkla uğraşan Hüsnü Canıtez, heyelan keçilerinin bulunduğu alanı tehdit edince ağılı başka yere taşıdığını söyledi. Evinin bulunduğu zeminin sağlam olduğunu belirten Hüsnü Canıtez, binanın üzerine gelen toprak yığınlarının temizlenmesini istedi. Evinin arka duvarında biriken toprağın her gün arttığını belirten Hüsnü Canıtez, "Toprak evimizin üzerine göçüp geldi. Biz gece uyurken evimizin üzerine toprak gelecek. Evimin kurtarılması için büyük kepçe istiyorum. Benim evimi kurtarsınlar. Yetkililerden yardım istiyorum. Evimin zemininde çatlak bile yok. Sadece yukarıdan toprak geliyor. Her gün az az toprak geliyor. Taşınacak durumum yok. Çocuklarımla, ailemle, hayvanlarımla burada yaşıyorum" diye konuştu.

Gülay Canıtez ise "Kış gününde çocuklarımızla nereye gideceğiz. Hayvanlarımız da var. Toprak dağdan geliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Başka gidecek yerimiz yok. Odanın birisini boşalttık. Evimizde çatlak bile yok. Her gün toprak geliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Ramazan SARIKAYALI

2022-03-09 16:33:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.