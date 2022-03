Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen 9 yaşındaki Mahra’nın bugün 10 dakika boyunca kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesi sonucu tekrar yaşama tutunduğu bildirildi. Kızının kalbinin duyduğunda hissettiklerini paylaşan baba Murat Pınar, boğazı düğümlenerek, “Dön babana, dön annene’ diye bağırdım. Duydu sesimi ve döndü. İnşallah bir daha tekrar etmeyecek ve kavuşacağım kızıma. Bu kapıdan bir çıksın ben onun ayağı, kolu olurum” dedi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, geçtiğimiz gün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi. 3 günde 3 ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi devam eden Mahra’nın, son olarak bu sabah 10.30’da kalbinin durduğu ve 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi.



“10 dakika kalbi durdu”

O anları anlatan baba Murat Pınar, “Saat 10.30 gibi bir anda doktor bey, ‘kızınızın kalbi durdu ve şuanda kalp masajı yapılıyor’ dedi. Bilgi verip geri gitti. O sırada annesi çok fenalaştı ve acile götürdük. 10 dakika sonra doktorumuz geri geldi ve 10 dakikalık uğraşın sonucunda kalp geri geldiğinin bilgisini paylaştı. Hayati tehlikesi çok ciddi olarak sürüyor. Bir köpek yüzünden 5 gündür canımdan oldum. Kızım çok kötü” dedi.



“Dön babana diye bağırdım, sesimi duydu ve döndü”

Kızının kalbi durduğunu duyunca hissettiklerini boğazı düğümlenerek anlatan Murat Pınar, gözleri dolarak, “Çok şey hissettim. ‘Evladım gitti’ dedim. ‘Dön babana, dön annene’ diye bağırdım. Duydu sesimi ve döndü. İnşallah bir daha tekrar etmeyecek ve kavuşacağım kızıma” ifadelerini kullandı.



“O kapıdan çıksın, ben onun ayağı, kolu olurum”

Doktorların müsaadesiyle Mahra’nın yanına 1 saatliğine girdiklerini belirten Pınar, “55 dakika yanına girdim. Sevdim, öptüm ayaklarını. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Anneyi toplamamız zor olacak. Psikolojik olarak kötü durumda. Canından bir parça gidiyor. Her gün bir kötü haber alıyoruz. Allah’tan umut kesilmez. O kapıdan çıksın, ben onun ayağı, kolu, her şeyi olurum. Ben onu kucağıma alıp eve götüreyim. Başka bir şey istemiyorum” diye konuştu.



“Rabia Kallı’nın ailesiyle aynı duyguları paylaşıyoruz”

Son olarak Isparta’da arkadaşıyla kaldığı yurda doğru yürüdüğü sırada karşısına çıkan köpekten korkarak yola atlayan ve arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Rabia Kallı’ya acil şifalar dileyen Pınar, “Onun da babası ve annesine acil şifalar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Şu anda aynı duyguları yaşıyoruz. Allah o kızımızı da bir an evvel sağlığına kavuştursun” diye konuştu.

