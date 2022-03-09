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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

İHA

Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar kalınlığı 2025 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 20.30 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.

Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar kalınlığı 2025 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 20.30 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.
Akseki'nin Yarpuz mahallesinden sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren Akseki’de de başlayarak etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler Trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise zaman zaman tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.
Bölgede kar kalınlığının yer yer 2025 santimetreye ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle saat 20.30 itibarıyla karayolu tırların geçişine kapatıldı. Tırlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken, diğer araçlar ise zincirli şekilde trafiğe çıkmasına izin veriliyor. Yanlarında zinciri bulunmayan bir çok araç ise yolda kaldı. Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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