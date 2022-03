Zihinsel engelli eski kocasını öldürmekten tutuklandı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yol kenarında cesedi bulunan zihinsel engelli Selahattin Erbaş'ın (52) eski eşi Ç.Y. (45) ile birlikte yaşadığı U.P. (41), 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde 8 Mart günü saat 21.00 sıralarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Selahattin Erbaş olduğu tespit edildi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Erbaş'ın vücudunda yara ve darp izleri saptandı.

EVDE KAN İZİ BULUNDU

Olay yerine 200 metre uzaklıktaki evde yapılan incelemede ise kan izlerine rastlanıldı. Jandarma, evde bulunan Ç.Y. adlı kadın ile U.P.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Darbedilerek öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin Erbaş'ın cansız bedeni de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ç.Y.'nin, Selahattin Erbaş'ın eski eşi olduğu, boşandıktan sonra U.P. ile birlikte yaşamaya başladığı belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Y. ile U.P., tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-03-10 10:51:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.