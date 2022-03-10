Muratpaşa Yabancılar Meclisi’nden kan bağışı kampanyası

Antalya’da, hafta sonu 17’ncisi düzenlenen Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu’nda İngilizce “Kan bağışla hayat kurtar” yazılı tişörtleriyle koşan Muratpaşa Yabancılar Meclisi, cumartesi kan bağışı kampanyası düzenliyor. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) Kızılay’da düzenlenecek bağış kampanyası gerçekleştirilecek.



Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 90 farklı ülkeden 136 bin 946 yabancının yaşandığı Antalya’da, Alanya’nın ardından en çok yerleşik yabancının yaşadığı Muratpaşa’da Yabancılar Meclisi, 2 yıl önce kuruldu. Ancak Mart 2020’de başlayan pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Yabancılar Meclisi, şubatta yeniden toplandı ve yeni dönemi değerlendirdi.

Toplantıda kültür, sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve doğanın korunması, hayvan hakları gibi başlıklarda çalışma yapılması kararlaştırılırken Yabancılar Meclisi üyeleri, Antalya’da, hafta sonu 17’ncisi düzenlenen Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu’nda İngilizce “Kan bağışla hayat kurtar” yazılı tişörtleriyle koştu.

Runtalya’da kan bağışının önemine dikkat çekmek için koşan Yabancılar Meclisi, cumartesi günü de ASSİM’de Kızılay’la kan bağış kampanyası düzenliyor. Kan bağışında pandemiyle ciddi bir azalmanın olduğunu belirten Yabancılar Meclisi Üyesi Naz Wiessner, farkındalık oluşturmak için böyle bir kampanyayı başlattıklarını vurguladı.

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