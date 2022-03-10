Antalya'daki barış zirvesine yoğun ilgi (2)

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TARAFLAR MÜZAKERE MASASINDA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla gerçekleşecek üçlü barış zirvesi, saat 11.20'de başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-03-10 11:33:22



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