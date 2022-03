Döşemealtı’nda Nevruz ateşi yanacak

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Has Yörükler Derneği ile Döşemealtı Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik ile ilçede Nevruz kutlanacak. 20 Mart Pazar günü Bahçeyaka Mahallesi Kapalı Cuma Pazarı yanında Nevruz Ateşi’nin yakılmasıyla başlayacak olan etkinlik Halk oyunları gösterisi, konserler ve yemek organizasyonuyla devam edecek.



Türk Kültüründe önemli bir yere sahip olan Osmanlı döneminde Yörük Bayramı olarak da anılan Nevruz için Döşemealtı’nda hazırlıklar sürüyor. Döşemealtı Belediyesi ile kısa süre önce kurulan ve ilk büyük etkinliğini yapacak olmanın heyecanını yaşayan Has Yörükler Derneği arasında imzalanan protokol ile Nevruz Bayramı ilçede coşkuyla kutlanacak.



“Herkesi davet ediyoruz”

Has Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Ateş, dernek kurucusu Teslime Tosun tüm Antalya’yı 20 Martta düzenlenecek Nevruz Bayramı etkinliğine davet etti. Başkan Mustafa Ateş, “Baharın habercisi, kardeşlik ve barışın simgesi Nevruz Bayramına herkesi davet ediyoruz“ dedi. 20 Mart Pazar günü Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayacak olan etkinlikte Uğur Önür ve Emre Dayıoğlu konser verecek. Halk oyunları ekibi de yöresel kıyafetleriyle etkinlikte yerini alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.