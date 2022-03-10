Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi- Yeniden



Mehmet ÇINARAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) RUSYA- Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi saat 11.20'de başladı. Zirve öncesinde Bakan Çavuşoğlu, her iki heyetle de ayrı ayrı görüştü. Zirveyi takip eden 150'si yabancı 334 gazeteci, görüşmelerdeki gelişmeleri dakika dakika medya kuruluşlarına aktarıyor.

Tüm dünyanın gözünün Antalya'da olduğu üçlü zirve Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Hotel'de gerçekleşiyor. Üçlü barış zirvesi için iki ülke bakanı ve heyetleri dün gece Antalya'ya geldi. Önce Rus heyet, bir saat sonra da Ukraynalı heyetin havalimanına inmesinin ardından Rus heyet, toplantının yapılacağı otelde konakladı. Ukraynalı heyet ise hemen yakındaki başka bir otelde kalmayı tercih etti.

Zirveyi takip etmek için akredite olan yerli ve yabancı 334 gazeteci, otelin arka tarafındaki ayrı bir giriş noktasından saat 08.00 itibarıyla içeriye alınmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler uzun sıra oluşturdu. Güvenlik taramalarının ardından bakanların basın açıklamalarını yapması beklenen G-20 Liderler Zirvesi'nin de yapıldığı salonun bulunduğu alandaki basın odasına alındı. Zirveyi takip eden gazetecilerin ülkeleri arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor. Üçlü görüşmenin ve basın toplantılarının yapılacağı salonda, sabah erken saatlerden itibaren bomba imha ekipleri arama yaptı, eğitimli polis köpeklerine de salonun çevresinde güvenlik taraması yaptırıldı. Gazeteciler salona 6'şarlı gruplar halinde alındı. Zirveyi takip eden 150'si yabancı 334 gazeteci, görüşmelerdeki gelişmeleri dakika dakika medya kuruluşlarına aktarıyor.

ZİRVE ÖNCESİ İKİLİ GÖRÜŞMELER

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana iki ülke arasında en üst düzeydeki temas olarak adlandırılan RusyaTürkiyeUkrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı.

TARAFLAR MÜZAKERE MASASINDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla gerçekleşecek üçlü barış zirvesi, saat 11.20'de başladı. Rus Bakan Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, üçlü görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAlparslan ÇINAR

2022-03-10 12:07:28



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