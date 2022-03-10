Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (2)

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ÜÇLÜ ZİRVE 1,5 SAAT SÜRDÜ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi, 1,5 saat sürdü. Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi. Rus Bakan Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba, üçlü görüşme sonrası ayrı ayrı basın toplantısı yapacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAlparslan ÇINAR

2022-03-10 12:56:05



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