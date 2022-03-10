Atatürk’ün, Serik’e gelişinin 92. Yılına özel konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atamızın Serik’e gelişinin 92. yılını “Hoş Geldin Serik’e Şanlı Atatürk” konseriyle kutladı. Sevilen halk sanatçı Uğur Önür’ün sesinde hayat bulan şarkılar, Seriklileri coşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Serik ilçesini ziyaret edişinin 92. Yıl dönümünü muhteşem bir konserle kutladı. Halk sanatçısı Uğur Önür, fikirleri, dünya görüşü, devrimleri ve vatanperverliğiyle sonsuza kadar anacağımız Atamızın sevdiği şarkıları Serikliler için seslendirdi.

Seriklilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Uğur Önür, sözü müziği Mahalli Sanatçı Himmet Cansız’a ait ‘Hoş geldin Serik’e Şanlı Atatürk’ eserini seslendirdi. Eser vatandaşlardan tam not aldı. Atatürk’ün sevdiği şarkılara Serikliler hep bir ağızdan eşlik etti. Karalar Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen konsere CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Serik ilçe Başkanı Yusuf Dinç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu ülke hiçbir zaman yıkılmaz”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, “Başkanımız Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma anlayışını, kültürümüzün içindeki tüm ögeleri ilçelerimizde ön plana çıkarma adına Serik’te çok güzel bir etkinlikteyiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Serik’e gelişinin 92. Yılını bütün Serik halkımızla beraber kutluyoruz. Ulu önderimizin Serik ziyaretidir ki, ‘Gidiniz Toroslara bakınız, orada bir Yörük çadırı varsa ve o çadırda bir duman tütüyorsa bu ülke hiçbir zaman yıkılmaz’ dediği yerdeyiz. Sayın Başkanımıza ilçelerimizdeki kültürel değerlere ve etkinliklere önem verdiği için tüm Serikliler adına teşekkür ediyorum” dedi.

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