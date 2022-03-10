Alanya’da sahil bandı düzenleme projesinde sona yaklaşıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in trafik yoğunluğunu azaltmak için başlattığı Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nde son aşamaya gelindi. Projenin doğu etabını oluşturan Alanya MerkezKargıcak hattının son 6 kilometrelik bölümü olan Oba ÇayıAtatürk Anıtı arasında hızla devam eden çalışmalar, turizm sezonu öncesi tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.

Alanya’da sahil bandını baştan aşağı yenileyecek, araç, yaya ve bisiklet trafiğini de düzenleyecek Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nde sona geliniyor. Projenin son kısmını oluşturan Oba Çayı Atatürk Anıtı arasındaki etapta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, “Kalan 6 kilometrelik etabı kısa sürede tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Bisiklet ve yaya yolları ile trafik yoğunluğunu azaltacağız”

Artan nüfus yoğunluğundan doğan trafik yoğunluğunu hayata geçirecekleri kesintisiz bisiklet ve yaya yolları ile azaltmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yücel, “Sürekli gelişen ve büyüyen Alanyamız’da şehirdeki trafik yoğunluğunun artmasıyla araç, bisiklet ve yaya yollarımızı bir kez daha gözden geçiriyoruz. Buradaki keşmekeşi sonlandırmak amacıyla başlattığımız Alanya MerkezKargıcak Doğu Sahil Bandı Düzenleme Projemizin 15 kilometresini bitirmiştik. Geriye kalan kısmının da yapımına hızlı bir şekilde başladık. Turizm sezonu başlamadan çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Alanya merkez Anıt önünden bisikletiyle çıkan bir vatandaşımız 21 km kesintisiz bisiklet yollarımızda Kargıcak’a kadar gidebilecek” diye konuştu.

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