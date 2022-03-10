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Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)

DHA

Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (3)


ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİ
Antalya'da 1,5 saat süren üçlü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAlparslan ÇINAR
2022-03-10 14:04:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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