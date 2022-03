Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Çözüme hazırız, çözüm arayışında olmaya hazırız. Öncelikle bir şey demekte yarar var. Şu an Türkiye’de yaptığımız bu görüşmeler faydalı olmalı ama aynı zamanda Ukraynalı mevkidaşlarımız tarafından istismar edilmemelidir bu durum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde üçlü toplantıda bir araya geldi. Lavrov, düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantının Türk tarafının daveti üzerine yapıldığını belirten Lavrov, Ukrayna krizinin temelinde bulunan konuları her zaman ele almaya hazır olduklarını söyledi. Lavrov, “Çözüme hazırız, çözüm arayışında olmaya hazırız. Öncelikle bir şey demekte yarar var. Şu an Türkiye’de yaptığımız bu görüşmeler faydalı olmalı ama aynı zamanda Ukraynalı mevkidaşlarımız tarafından istismar edilmemelidir bu durum. Bizim aslında Beyaz Rusya topraklarında yürüttüğümüz görüşmelerimiz var. Ana görüşme platformu orası Beyaz Rusya ve Rusya Devlet Başkanları tarafından görevlendirdiği iki heyet bunlar orada görüşüyorlar. UkraynaRusya arasındaki görüşmeleri yürütmeye devam edecekler. Türk dostlarımızın girişimleriyle bugün beşeri konuları görüştük detaylı bir şekilde. Askerlerimizin sivillerin hayatlarını kolaylaştırmak için neler yaptıklarını anlattık, bazıları esir düştü, bazıları gönüllüler, Ukrayna radikalleri tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor. Gerçekleri çok iyi biliyorsunuz. Savunma Bakanlığımız açıklamalar yapıyor kamuoyunu bilgilendiriyor” diye konuştu.



"Koridorları açıyoruz"

Rus tarafının girişimlerinden bahseden Lavrov, “Her gün insanların tahliyesi için koridor açmaktayız, hala da bunu hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sahada durumu denetleyen güçler güvenlikli tahliyeleri gerçekleştiriyor. Koridorlar onlar tarafından belirleniyor. Güvenli olan güzergahlardan geçiyorlar. Beyaz Rusya’da yaptığımız son görüşmede Rus tarafı gayet somut bir taslak iletti, Ukrayna tarafı bu taslağı aldı Kiev de üzerinde çalışıyor. Dedi ki çok kısa bir sürede cevap verecekler taslakla ilgili. Biz Beyaz Rusya Platformu’nda ciddi bir görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Sadece kağıt belge değişiminde bulunmak değil, gerçekten somut kararlar almak isteriz Ukrayna krizinin her yönüyle çözümü için. Avrupa Birliği’nden güvenliğin sağlanması tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alarak sağlamak istiyoruz, bununla da ilgili birtakım teklifimiz var” dedi.

