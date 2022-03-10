Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı



Namık Kemal KILINÇ / SERİK, (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 9'uncusu yapılan Regnum Carya Pro Am Golf Turnuvası'na 240 profesyonel ve amatör golf sporcusu katıldı.

Regnum Carya ev sahipliğinde Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Avrupa'nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve Türkiye'nin ilk golf kulübü National Golf Club sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 15 ülkeden 240 profesyonel ve amatör golf sporcusu katıldı. Turnuvaya geçen yılın birincisi Max Kramer'in de aralarında bulunduğu tanınmış golfçüler Liam Bond, Hasan Ceylan, Şehmus Işık, Şenol Bay, Damla Yılmaz, Mehmet Ceylan, Ediz Kemaloğlu, Serkan Akarsu, Taner Yamaç, Ulaş Karataş katılıyor. Turnuvada 1'i profesyonel 3 amatör golfçüden oluşan gruplar, takım ve bireysel olarak 3 gün boyunca toplam 54 çukurda şampiyonluk için mücadele edecek.

Turnuva 12 Mart'ta düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Turnuvadan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-03-10 15:45:11



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