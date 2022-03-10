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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (6)

DHA

Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (6)


KORUMALARI MASANIN ALTINA BAKTI
TürkiyeRusyaUkrayna dışişleri bakanlarının bir araya geldiği üçlü zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın açıklamasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, toplantı öncesinde, salonda Bakan Lavrov'a soru soracak gazeteciler ve kurumlarıyla ilgili bilgi aldı. Lavrov'un basın toplantısında moderatörlüğü Zaharova üstlendi. Rus bakan salona girmeden önce de korumaları, oturacağı masanın örtüsünü kaldırarak altını kontrol etti.
Görüşmeyi Türk tarafının davetiyle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmede getirdiği teklif üzerine kabul ettiklerini belirten Lavrov, "Bugün Ukrayna krizinin temelinde olan bütün konuları ele almaya her zaman hazırız. Şu an Türkiye'de yaptığımız görüşmeler faydalı olmalı ama bizim aslında Beyaz Rusya topraklarında yürüttüğümüz görüşmelerimiz var ve ana görüşme platformu orası. Görevlendirilen heyetler Beyaz Rusya'daki görüşmeleri devam ettirecekler" dedi.
'GERÇEKLERİ ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ'
Antalya'daki görüşmede, beşeri konuları, askeri manada ve sivillerin hayatlarını kolaylaştırmak adına detaylı şekilde ele aldıklarını anlatan Lavrov, "Askerlerimizin sivillerin hayatlarını kolaylaştırmak için neler yaptıklarını anlattık, bazıları esir düştü, bazıları gönüllüler, Ukrayna radikalleri tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor. Gerçekleri çok iyi biliyorsunuz. Savunma Bakanlığımız açıklamalar yapıyor kamuoyunu bilgilendiriyor" diye konuştu.
Her gün insanların tahliyesi için koridor açtıklarını ve bunu hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Sergey Lavrov, şöyle dedi:
"Sahada durumu denetleyen güçler güvenlikli tahliyeleri gerçekleştiriyor. Koridorlar onlar tarafından belirleniyor. Güvenli olan güzergahlardan geçiyorlar. Beyaz Rusya'da yaptığımız son görüşmede Rus tarafı gayet somut bir taslak iletti, Ukrayna tarafı bu taslağı aldı Kiev'de üzerinde çalışıyor. Dedi ki, çok kısa bir sürede cevap verecekler taslakla ilgili. Biz Beyaz Rusya Platformu'nda ciddi bir görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Sadece kağıt belge değişiminde bulunmak değil, gerçekten somut kararlar almak isteriz Ukrayna krizinin her yönüyle çözümü için."
Lavrov'un toplantısında Rus medyasının yanı sıra Türk ve batılı medya mensupları da çok sayıda soru yöneltti. Yaklaşık 1 saat süren basın toplantısında soruları yanıtlayan Lavrov, batılı ülkeleri Ukrayna'yı silahlandırmakla suçladı. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya ölümcül silahlar ihraç ettiğini anlatan Lavrov, "Binlerce füze, binlerce silah teröristler tarafından ve Rus uçaklarına karşı kullanılıyor. Daha sonra bunlar kimin eline geçecek bu soruyu AB'deki mevkidaşlarımıza hep soruyoruz. Onlar bize seneler boyu Ukrayna'da Rusya'ya karşı bir üs yaptılar. Ama şimdi bu tehlikeli duruma gelmenin sebebi bizler değiliz. Bu sadece Rusya'ya karşı değil, Avrupa köklerine de bir tehlike gelecek. Ukrayna'dan başka ülkelere saldıracak mıyız? Ukrayna'ya saldırmadık, saldırmaya da niyetimiz yok kimseye" dedi.
ABD'YE KİMYASAL SİLAH SUÇLAMASI
Bir gazetecinin, "Polonya'da konuşlandırılacak patriotları doğrudan tehdit kabul edecek misiniz, askeri misilleme seçeneğiniz söz konusu mu?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, şu cevabı verdi:
"Rusya'nın güvenlik konusundaki hassasiyetlerini tehlike altına alan bir durum oluştu Ukrayna'da. Sınırlarımızın güvenliği tehdit ediliyordu. Devlet başkanımız detaylı bir şekilde bunu defalarca açıkladı ama kimse dinlemedi. Donetsk, Luhansk bölgelerine azad ettiğimiz bölgelerden biz şunu anlıyoruz. Önümüzdeki aylarda Rusya'ya bir saldırı düzenliyorlardı. Amerika Savunma Bakanlığı kendi parasıyla biyolojik laboratuvarlar kurdu. Ukrayna topraklarını çeşitli patojen maddeler üzerine deney yapmak için adeta test yapmak için kullandıktan sonra biyolojik silah üretimini hedefliyordu burada. Onlar sözde Ukrayna'da AB ama tek ağızla ABD'nin öyle bir niyeti yok. Biyolojik silah falan geliştirmiyor, dediler. Buna zaten şaşırmadık, açıklayacakları buydu. BM'de buna dair bir bilgimiz yok, dediler. ABD'liler gizli olarak çevirdi bu işlerini. Başta eski Sovyetler Birliği'nde de aynı laboratuvarları kurdular. Rusya sınırları boyunca kuruldu. Fakat kimyasal silahların, biyolojik silahların yasaklanmasıyla ilgili uluslararası bir sözleşme var."
'SAYIN PUTİN HİÇBİR TEMASTAN KAÇINMAZ'
Ukrayna'nın silahlandırılmasını istemediklerini ve Ukrayna'da yeni Nazi hükümeti kurulmasını arzu etmediklerini dile getiren Sergey Lavrov, Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istediklerini kaydetti. Hem Avrupa ülkelerinin, hem Ukrayna'nın güvenliğini istediklerini belirten Lavrov, "Ama Rusya'nın da güvenliğini istiyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, şöyle konuştu:
"Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart. Sayın Putin hiçbir temastan kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Sayın Kuleba ile bugün görüştük. Önerilerimiz Ukrayna tarafına ulaştı, spesifik yanıt vermeye söz verdiler. Bundan bir katma değer, faydalı netice çıkacaksa tamam bir görüşme yaparız. Fakat Ukrayna'daki darbeden sonra daha çok görüşme için görüşme, imitasyon görüşmeler, kameralara, televizyona çıkmak için görüşme yapıyorlar. Paris'te alınan bütün kararlar Kiev tarafından uygulanmadı. Bir problemin özünde, çözümü için illaki görüşmek gerekmiyor. Alınan kararlar var, yasal çerçeve var. Elbette Zelenski ile görüşürler Sayın Devlet Başkanımız ama bunun hazırlıklarının yapılması gerekiyor." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAlparslan ÇINAR
2022-03-10 15:51:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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