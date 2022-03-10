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Sağ bacağı kesilen Mahra'nın durumu ağırlaştı

DHA

Sağ bacağı kesilen Mahra'nın durumu ağırlaştı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpması sonucu yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) babası Murat Pınar, "Kızımın durumu daha da ağırlaştı. Makineyle bile zor nefes alıyor" dedi.
Kaza, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Mahra Melin, ağır yaralandı.
ÜST ÜSTE AMELİYAT
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatan Mahra'nın, pazartesi günü ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren kızı Mahra Melin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Murat Pınar, "Kızımın durumu daha da ağırlaştı. Ağzından ufak bir kanama olmuş. Makineyle bile zor nefes alıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-03-10 16:48:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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