Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (8)



ÇAVUŞOĞLU: ÇATIŞMALAR GİTTİKÇE DAHA KARMAŞIK HAL ALIYOR

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8'inci İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, geçen 10 yılda İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın, üst düzey katılımcı ve uzmanlarla arabuluculuk çabalarının müzakere edildiği geleneksel bir platform haline geldiğini belirtti.

Bu yılki konferansın Antalya Diplomasi Forumu'ndan hemen önce düzenlenmesinin iki büyük etkinlik arasında bir sinerji kurmayı amaçladığını belirten Çavuşoğlu, barış ve istikrarın sürmesini sağlamanın, çatışma olmayacağı değil, çatışmayla mücadele edebilecek yolları geliştirme anlamına geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bunu yapabilmenin en iyi yolu arabuluculuk ve uzlaşmadır" dedi.

Soğuk savaş döneminin uzun süre önce bittiğini, şimdi çok kutuplu bir dünyanın var olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı sadece Avrupa'da değil, dünyada çok şeyi değiştirecek. Çatışmalar dünya genelinde yükselişe geçti. Yaklaşık 2 milyar insan çatışma bölgelerinde yaşıyor. Çatışmalar gittikçe daha karmaşık bir hal alıyor. Maalesef uluslararası sistem yeni sınamalar ve değişen güvenlik çevresine uyum sağlayamıyor. Bunu tam olarak Ukrayna'daki silahlı çatışmada bir kez daha görüyoruz" dedi.

Çatışmaların insani trajediye neden olduğunu da belirten Çavuşoğlu, uluslararası istikrara zarar verdiğini ve uluslararası sisteme güvensizliği artırdığını kaydetti. Diplomasinin rolünün sadece yangın söndürme seviyesine indirilmemesi ve diplomatik araçların kullanışlı, güncel tutulması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, "Erken uyarı, çatışmanın önlenmesi, kararlılık, arabuluculuğun burada mutlaka kendine yer bulması gerekiyor. Çünkü savaşın maliyeti her zaman barışın bedelinden daha büyüktür. Çünkü savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAlparslan ÇINAR

2022-03-10 17:51:40



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