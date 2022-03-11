Ersin Tatar: Çavuşoğlu´nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayan



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rusya-Ukrayna meselesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayan" dedi.

Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) Mart ayı olağan toplantısına katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkünün adadaki varoluş mücadelesi ve adanın stratejik önemi hakkında konuştu. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya´ya geldiklerini belirten Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´yla Kıbrıs meselesinin geldiği aşama, gerekse farklı konularda sürekli temas içerisinde olduklarını anlattı.

ÇAVUŞOĞLU´NA ÖVGÜ

Dünyadaki meseleleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´yla konuştuklarını aktaran Ersin Tatar, "O tüm bu süreçlerin içerisinden geçmiş, deneyimli ve en başarı Dışişleri Bakanlarından birisi. Bugün de burada çok önemli bir toplantıya vesile oldu. Antalya Diplomasi Forumu gündemin 1 numaralı Rusya-Ukrayna meselesinde, Çavuşoğlu´nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayan" diye konuştu.

`DOĞU AKDENİZ´DE GÜÇLÜ BİR KKTC HEPİMİZE YAKIŞANDIR´

Ersin Tatar, "Yeni dönemde biz artık federasyon konuşmuyoruz. Federasyon, Rumlarla bir ortaklık demek. Türkiye Cumhuriyeti AB üyesi olmadığı için bu Kıbrıs´tan çekilmesi demektir. Biz buna asla razı olmayız. Rusya-Ukrayna olayı bir kez daha dünyaya göstermiştir ki eğer bir garantörünüz, güvenceniz yoksa bütün dünya seyreder. Bizim için Türk askerinin Kıbrıs´taki varlığı her şeyden önemli. Günün sonunda Türkiye´nin de desteği ile Doğu Akdeniz´de güçlü bir KKTC hepimize yakışandır" dedi.

Ersin Tatar, "10 yıl sonra KKTC´yi nerede görüyorsunuz ?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Antalya´yla Türkiye´yle daha güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz. Antalya´ya gelen turistlerin bir kısmı KKTC´ye aktarılsın, Maraş´a aktarılsın. Rusya-Ukrayna arasında savaş olmasaydı Antalya´ya gelen turist sayısı 2019, yani pandemi öncesini geçmiş olacaktı. Kıbrıs´ta yeni havalimanı projesi yapıyoruz, inşallah 20 Temmuz´da açılacak. Kıbrıs´ımıza çok daha fazla turist gelecek ve çok daha akış olacak."

MARAŞ´A PANDEMİYE RAĞMEN 400 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AKINI

Kapalı Maraş´ın açılmasının KKTC ekonomisine katkısı hakkındaki soruya cevap veren Ersin Tatar, "Maraş´ın açılması büyük bir siyasi adım. 48 yıldır kapalıydı. Burası değerli bir toprak. Atalarımıza ait. Bugün itibarıyla Maraş´a ziyaretçi pandemiye rağmen 400 bini geçti. Ekonomi ve turizme büyük katkısı oldu. Bu süreçte Türkiye arkamızda durdu" dedi.

RUM TARAFI AB ÜYESİ OLDUĞU İÇİN HAVA SAHALARINI RUSLARA KAPATTI

Ersin Tatar, "Rum tarafının Ortodoks bağları nedeniyle Rusya ile derin bağları var. Avrupa Birliği üyesi oldukları için hava sahalarını Ruslara kapatmışlar. Dolayısıyla Rusya ile araları limoni. Eğer Ruslar, Türkiye´ye gelebilirse bir kısmı bize de gelebilir. Bugün tanısalar da tanımasalar da Kıbrıs´ın üzerinden geçen uçaklar hepsi bizim sivil havacılık idarecilerimizle iletişim halinde. Rus tarafının hava sahasını kapatması bizim için önemli değil" diye konuştu.

Programda, Ersin Tatar 17 yeni YÖRSİAD üyesine rozetlerini taktı. YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu´na yörük şalı hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-03-11 00:21:37



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