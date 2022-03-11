Hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kar kürüme aracıyla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Korkuteli-Fethiye kara yolu Kayabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Korkuteli'ne giden M.K. (37) yönetimindeki 07 AEZ 007 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 UD 327 plakalı kar kürüme aracıyla çarpıştı. Hafif ticari araçtaki M.K., İ.K. (39) ve A.A. (49), kaza yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü. Kar kürüme araç sürücüsü A.Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2022-03-11 11:02:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.