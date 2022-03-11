Yeraltı çöp konteynerinde mahsur kalan fare için seferber oldular Çocukların dikkati, seyyar satıcının yardım eli onu kurtardı

Antalya’da çocukların yardım istediği seyyar satıcı, yer altı çöp konteynerinde mahsur kalan fareyi tahta yardımıyla kurtardı.

Serik ilçesinde yer altı çöp konteynerinden sesler duyan çocuklar, seyyar satıcı Sait Kocakaya’dan yardım istedi. Konteynerin kapağını kaldıran Kocakaya, bir farenin mahsur kaldığını fark etti. Uzun tahta parçasıyla yardım eli uzatan Kocakaya, fareyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kocakaya, çocuklar yanına geldiği ilk anda, aralarından birinin düştüğünü düşündüğünü, çöp konteynerine baktığında ise içeride bir fare olduğunu gördüğünü söyledi.

Çocukların çok mutlu olduğunu belirten Sait Kocakaya, "'Yardım et çıkaralım' dediler. Gittim esnaflardan bir tane tahta buldum. Çöpün kapağını açtım ve içine saldım tahtayı. O esnada fare kendi çıktı. Çocuklar da çok mutlu oldu. Bana ertesi günü birisi çikolatalı gofret verdi. Bir tanesi susamlı çubuk verdi. Fareyi çıkardığım ve yardım ettiğim için. Ben de onlara balon, mısır ve pamuk şeker hediye ettim. Çok mutlu oldum. Çünkü orada bir canlının çöpün içerisinden o kadar sevinçli çıkması beni de mutlu etti. Allah bizlere bu canlıları koruyup kollamamız için emanet etmiş. Ne kadar kemirgen olsa da Allah'ın verdiği bir can. Onun canını alma hakkımız yok. Kapak kapanınca çaresizce çöpün içerisinde kalmış, dışarı çıkamamış. Sesi de geliyordu zaten” dedi.

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