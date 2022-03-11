Yeraltı çöp konteynerinde mahsur kalan fare için seferber oldular Çocukların dikkati, seyyar satıcının yardım eli onu kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeraltı çöp konteynerinde mahsur kalan fare için seferber oldular Çocukların dikkati, seyyar satıcının yardım eli onu kurtardı

İHA

Yeraltı çöp konteynerinde mahsur kalan fare için seferber oldular Çocukların dikkati, seyyar satıcının yardım eli onu kurtardı

Antalya’da çocukların yardım istediği seyyar satıcı, yer altı çöp konteynerinde mahsur kalan fareyi tahta yardımıyla kurtardı.
Serik ilçesinde yer altı çöp konteynerinden sesler duyan çocuklar, seyyar satıcı Sait Kocakaya’dan yardım istedi. Konteynerin kapağını kaldıran Kocakaya, bir farenin mahsur kaldığını fark etti. Uzun tahta parçasıyla yardım eli uzatan Kocakaya, fareyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kocakaya, çocuklar yanına geldiği ilk anda, aralarından birinin düştüğünü düşündüğünü, çöp konteynerine baktığında ise içeride bir fare olduğunu gördüğünü söyledi.
Çocukların çok mutlu olduğunu belirten Sait Kocakaya, "'Yardım et çıkaralım' dediler. Gittim esnaflardan bir tane tahta buldum. Çöpün kapağını açtım ve içine saldım tahtayı. O esnada fare kendi çıktı. Çocuklar da çok mutlu oldu. Bana ertesi günü birisi çikolatalı gofret verdi. Bir tanesi susamlı çubuk verdi. Fareyi çıkardığım ve yardım ettiğim için. Ben de onlara balon, mısır ve pamuk şeker hediye ettim. Çok mutlu oldum. Çünkü orada bir canlının çöpün içerisinden o kadar sevinçli çıkması beni de mutlu etti. Allah bizlere bu canlıları koruyup kollamamız için emanet etmiş. Ne kadar kemirgen olsa da Allah'ın verdiği bir can. Onun canını alma hakkımız yok. Kapak kapanınca çaresizce çöpün içerisinde kalmış, dışarı çıkamamış. Sesi de geliyordu zaten” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ...
ALTİD Başkanı Şili:" Turizm ve konaklama sektöründe kalifiye personelin önemini ciddiye alıyoruz"
YEREL HABERLER ALTİD Başkanı Şili:" Turizm ve konaklama sektöründe ...
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
YEREL HABERLER Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
Kadın girişimci Samancı: “Türkiye’nin en büyük propolis, arı sütü, polen ve ham bal üreticisiyiz”
YEREL HABERLER Kadın girişimci Samancı: “Türkiye’nin en büyük ...
Ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü
YEREL HABERLER Ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü
Ersin Tatar: Çavuşoğlu´nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayan
YEREL HABERLER Ersin Tatar: Çavuşoğlu´nun Türk hükümeti adına ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Rusya-Ukrayna meselesinde, Çavuşoğlu’nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayandır” “Türkiye’nin desteği ile Doğu Akdeniz’de güçlü bir KKTC hepimize yakışandır” “Türkiye ile kaderimiz, geçmişimiz müşterek ve ortaktır” “Rum tarafının hava sahasını kapatması bizim için önemli değil”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Rusya-Ukrayna meselesinde, ...
Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı kadınlar barış için toplandı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’ya destek vermek için toplandıklarını söyleyen kadınlar, polis ekipleri tarafından bölgenin steril olduğu belirtilerek alandan uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Tarihi zirvenin yapıldığı otelin önünde Ukraynalı ...
Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Antalya-Konya karayolu tırların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden ...
Oto lastik tamircisi, dükkanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Oto lastik tamircisi, dükkanında ölü bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni yoktur" "Erken uyarı, çatışmanın önlenmesi, kararlılık, arabuluculuğun burada mutlaka kendine yer bulması gerekiyor” "Savaşın maliyeti her zaman barışın bedelinden daha büyüktür" "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısı sadece Avrupa'da değil dünyada çok şeyi değiştirecek"
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Savaşın kazananı, ...
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (8)
YEREL HABERLER Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (8)
Sağ bacağı kesilen Mahra'nın durumu ağırlaştı
YEREL HABERLER Sağ bacağı kesilen Mahra'nın durumu ağırlaştı
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (7)
YEREL HABERLER Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (7)
Diyabet nedeniyle bacakları kesilen hasta, protez bacaklarına kavuştu
YEREL HABERLER Diyabet nedeniyle bacakları kesilen hasta, protez ...
Lavrov: "Başkan Putin, Zelenski ile görüşebilir, temastan kaçmaz" "Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart" "Putin hiçbir temastan kaçmıyor. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz" "Rusya’nın güvenlik konusundaki hassasiyetlerini tehlike altına alan bir durum oluştu Ukrayna’da. Sınırlarımızın güvenliği tehdit ediliyordu" "Krizi öyle bir çözeceğiz ki bir daha batılı iş ortaklarına ihtiyacımız olmayacak" "Biz bu savaşı hiç istemedik, bu savaşı bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Lavrov: "Başkan Putin, Zelenski ile görüşebilir, ...
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (6)
YEREL HABERLER Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (6)
Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (5)
YEREL HABERLER Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi (5)
Bakan Çavuşoğlu: “Son derece medeni bir görüşme oldu” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Savaşın ortasında kalan sivillerin bir an önce kurtarılması gerektiğini söyledik” “Herhangi bir gerginliğe yol açan ses tonunu yükselten bir görüşme olmadı” “Ateşkesin eş güdümlü olması lazım” “Amacımız barış ve istikrar yeniden sağlanmalıdır”
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: “Son derece medeni bir görüşme ...
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi/ Ek ...
Lavrov: "Çözüme hazırız, çözüm arayışında olmaya hazırız" (1) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Şu an Türkiye’de yaptığımız bu görüşmeler faydalı olmalı ama aynı zamanda Ukraynalı mevkidaşlarımız tarafından istismar edilmemelidir bu durum" "Türk dostlarımızın girişimleriyle bugün beşeri konuları görüştük detaylı bir şekilde" "Askerlerimizin sivillerin hayatlarını kolaylaştırmak için neler yaptıklarını anlattık, bazıları esir düştü, bazıları gönüllüler, Ukrayna radikalleri tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor" "Her gün insanların tahliyesi için koridor açmaktayız, hala da bunu hayata geçirmeye devam ediyoruz, sahada durumu denetleyen güçler güvenlikli tahliyeleri gerçekleştiriyor"
YEREL HABERLER Lavrov: "Çözüme hazırız, çözüm arayışında olmaya ...
Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da, Rusya ile Ukrayna barış zirvesi/ Ek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.