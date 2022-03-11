Antalyaspor cumartesi İstanbul yolcusu

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Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için cumartesi uçakla İstanbul'a gidecek.

İstanbul'daki yoğun kar yağışının uçak seferlerini aksatması ihtimali, spor karşılaşmalarını da olumsuz etkileyecek. Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde cumartesi günü saat 16.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-03-11 11:31:12



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