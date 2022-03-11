NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere dün gece saatlerinde kente gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sabah saatlerinde forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi’ne geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Yürüyerek merkeze giren Stotenberg’e, Bakan Çavuşoğlu salonları tanıttı ve bilgilendirmeler yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşmeye geçti.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.