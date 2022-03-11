Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan AntalyaKonya karayolu tüm araç trafiğine açıldı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı bir metreyi aştı.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi etkisini yitirdi. 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışı ve tipinin etkisini göstermesi ile birlikte gece saatlerinde yol tüm araç trafiğine kapatıldı.

Alacabel’de kar yağışı etkisini yitirmesiyle birlikte Alacabel ve Akseki karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu AksekiSeydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı.

Konya yolu dün saat 22.30 sıralarında ulaşıma kapandı. Gece boyunca yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermedi. 1825 metre rakımlı Alacabel'de yaklaşık 3 kilometrelik alanda tipinin etkili olması ve görüş mesafesinin sıfır noktasına kadar inmesi nedeniyle kara yolları ekiplerinin çalışmakta güçlükler yaşadı.

Karayolları Alacabel ve Akseki ekiplerinin trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürdü. Karayolları ekipleri şerit genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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