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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Belediyesi çöpten yıllık 5 milyon TL gelir elde ediyor

İHA

Konyaaltı Belediyesi çöpten yıllık 5 milyon TL gelir elde ediyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Daha önce hiç para kazanmadığımız çöpten artık yıllık 5 milyon lira para kazanıyoruz. Geçen yıla kadar yılda 200 bin lira para kazandığımız tekstil atıklarından bu yıl 4,5 milyon lira gelir bekliyoruz. Vatandaşa hizmet üretebilmek için çöpten para çıkarıyoruz” dedi.
Konyaaltı Belediyesi’nin ‘Mahalle Buluşmaları’ devam ediyor. Buluşmalara belediyenin üst düzey bürokratlarıyla katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların soru, sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm için harekete geçiyor. Pandemi nedeniyle ara verilen Mahalle Buluşmaları, Uncalı ve Siteler mahallerinin ardından bu hafta Hurma Mahallesi’nde devam etti. Buluşmalarda sözün vatandaşta olduğunu belirten Esen, “Konuşmaya değil, dinlemeye, sorun çözmeye geldim” dedi.

Bir haftada çözeceğiz
Mahallelilerin yoğun talep gösterdiği buluşmada, vatandaşların kaldırımların engelli ve bebek arabalarına yönelik düzenlemesine talebini bir hafta içinde çözüme kavuşturacaklarını kaydeden Esen, “Hurma’daki asıl pazar yerimizde hukuki süreç tamamlanınca kadar geçici pazar yeri kurduk. Hukuki sorunlar ortadan kalkınca kapalı pazar yerini mahalleye kazandıracağız. Bazı yollara gelen kasist talebini de yükseltilmiş yaya yoluyla çözebiliriz. Sokak aydınlatmaları belediyelerin sorumluluğunda değil ama ilgili kurumla vatandaşlarımız için iletişime geçeceğiz. Hurma Mahallesi’ne 35 bin metrekarelik kilit parke taşı işlemeni de birkaç gün içinde başlayacağız. Yağışlar devam ederken bu işlemi yapmak doğru değil” dedi.

Sokakları mini araçlar temizleyecek
Sokak temizliğinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Esen, bunun ilk aşamasının da kirletmemek olduğunu vurguladı. Avrupa’da sokakların temiz olmasının nedeninin kirletilmemesi olarak gösteren Esen, “Sokak temizliğinde ikinci kısım ise temizlemeye yönelik. Biz insan unsurunun yanı sıra geçen yıl 3 mini sokak temizleme aracı aldık. Bir yıldır denemesini yapıyorduk. 7 işçinin 1 günde yapacağı işi bu mini araçlar 1 günde yapıyor. Bölgemiz için uygun olduğunu gördük, şimdi sayısını 20’ye kadar çıkaracağız. Şehir merkezinde her mahallede olmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Konyaaltı kabuk değiştirmeli
Konyaaltı’nın birkaç yıl öncesine kadar hızla büyüdüğüne dikkat çeken Esen, bu hızla büyümesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Ulaşım, okul, altyapı gibi problemlerin çözülmeden büyümenin doğru olmadığını kaydeden Esen, şöyle devam etti: “Her sene Konyaaltı’nda doğan çocuk sayısı 4 bin. Ama ilçede 4 bin derslik yok. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Amacımız zaman içinde Konyaaltı’nda kabuk değiştirmek. Bunları yapmak için bölge halkının desteğine ihtiyacımız var. Konyaaltı’nın Türkiye’nin en temiz ilçesi olmasını istiyoruz. Bunun için de Konyaaltı’nın halkı tarafından en az kirletilen ilçe olmasını istiyoruz.”
Belediye olarak çöp konteynerlerini para ile almadıklarını anlatan Esen, “Yaklaşık bir yıldır bunları kendimiz üretiyoruz. Saç alıyoruz, kendi tesislerimizde yapıyoruz. Tamirlerini kendimiz yapıyoruz. Daha önce hiç para kazanmadığımız çöpten artık yıllık 5 milyon para kazanıyoruz. Geçen yıla kadar yılda 200 bin lira para kazandığımız tekstil atıklarından bu yıl 4,5 milyon lira gelir bekliyoruz. Vatandaşa hizmet üretebilmek için çöpten para çıkarıyoruz. Şu anda caddelere yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularında çöpleri alıyoruz. Bir sonraki aşama vatandaşın etkin katılımının olacağı, apartman ve sitelerden toplama adımına geçeceğiz. Sonra da dairelerden toplama aşamasını geleceğiz. Basamak basamak ilerliyoruz. İdeal noktaya beraber geleceğiz. Özendiğimiz Avrupa ülkelerinin seviyesine çıkacağız” diye konuştu.

Büyük projeler geliyor
Vatandaşa hizmetin önünde hiçbir şey duramayacağına vurgu yapan Başkan Esen, “Önümüzdeki sene büyük projelerin temellerini atacağız. Bir sene sonra da 13’üncü Cumhurbaşkanımızı çağırıp açılışını beraber yapacağız” dedi. Toplantının ardından Başkan Esen, Hurma Mahalle Muhtarı Faruk Kıldıran yanı sıra esnafı ziyaret etti.

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