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Kızını öldüren oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam

DHA

Kızını öldüren oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, miras anlaşmazlığı nedeniyle ablası Gülderen Çelik'i (52) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Kutlay Çelik (48), ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen baba Ziyaeddin Çelik (87), "Kutlay, senin hakkın idamdır ama etmediler. Dava, para mevzusu. Mal varlığımı devlete devredeceğim. Bunlara bir şey vermeyeceğim" dedi.
Olay, 12 Aralık 2021'de Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Kars'tan Antalya'ya gelip oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Gülderen Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Gözaltına alınan Kutlay Çelik, tutuklandı. Baba Ziyaeddin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı ileri sürüldü.
Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Kutlay Çelik, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ile tanık Ziyaeddin Çelik duruşma salonunda hazır bulundu. 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kutlay Çelik, ablasını öldürmekle ilgili planı olmadığını, olayın ani geliştiğini anlattı.
'İFTİRA ATTI, DIŞLANDIM' İDDİASI
Pişman olduğunu belirten Kutlay Çelik, ablası Gülderen Çelik'in daha önce kendisine çeşitli iftiralar attığını öne sürdü. Ablasının, 2000 yılında oğluna tecavüz ettiği yönünde kendisine iftira attığını ileri süren Çelik, bu nedenle 20 yıldır ailesi tarafından dışlandığını belirtti. Kutlay Çelik, ablasının 2004 yılında hırsızlık, 2005 yılında ise uyuşturucu ve silah ticareti yaptığına dair iftira attığını iddia etti. Gülderen Çelik'in, kızlarının cinsel içerikli fotoğraflarını çekip, başkalarına gönderdiğini iddia eden Kutlay Çelik, bu nedenle ablasıyla konuşmaya gittiğini, çıkan tartışmada vurduğunu anlattı. Sanık Çelik, "Hiçbir zaman karaktersiz ve şerefsiz olmadım. Babam bu olayları bildiği halde defalarca başıma kalktı. 20 yıl boyunca bu dedikoduyla yaşadım. Babamı görmeye geldiğimde kavga çıkardı. Yeğenlerimin çıplak fotoğrafları gündeme düştüğü için konuşmaya gittim. Önceden planladığım bir eylem söz konusu değil. Pişman olduğumu bildirmek istiyorum. Keşke babamın, ölen Gülderen'e bakışlarını görmez olsaydım" dedi.
'BUNLAR HEP ÇETE'
Tanık olarak dinlenen Ziyaeddin Çelik ise "Bunlar çete, yalan konuşur. Allah'tan peygamberden korkmaz bunlar. Zamanında beni dövdüler, pasaportumu aldılar. 200 gram altınım vardı, onu çaldılar. Boşu boşuna benim çocuğumu öldürdüler. Kutlay, senin hakkın idamdır ama etmediler. Dava, para mevzusu. Diğer kardeşleriyle hareket eden insanlardır. Siz devletsiniz bana sahip çıkın. Bunlar hep çete. Mal varlığımı hep devlete devredeceğim. Ya Kızılay'a ya da askerlere devredeceğim. Bunlara bir şey vermeyeceğim" diye konuştu.
Babasının beyanlarını kabul etmeyen Kutlay Çelik de "Kendisi bana göre, iyi niyetli biri değildir. Benim adam öldürmem için bana talimat verdiği zamanlar oldu ama ben öyle hareket etmedim. Babamın komşularıyla bile iyi geçinmediğini ve herkesle küs olduğunu biliyorum" dedi. 
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-03-11 12:55:09

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