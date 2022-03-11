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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı (2)

DHA

Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı (2)


ANTALYA-KONYA YOLU YENİDEN AÇILDI
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya yolunda, 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yol, dün saat 21.00 sıralarında TIR geçişine, sabah saatlerinde de araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol, TIR geçişlerine 18 saat, araç trafiğine ise 9 saat sonra açıldı. Jandarma ekipleri, yolda sürücülere çorba ikram etti. Kar temizleme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN
2022-03-11 14:44:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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