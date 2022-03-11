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Eşini öldürüp oğlunu bıçaklayan sanık, "Çocuklarım annesiz kaldı" dedi Eşini bıçaklayarak öldüren sanığın savunması dikkat çekti Bıçakla eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığın yargılanması başladı

İHA

Eşini öldürüp oğlunu bıçaklayan sanık, "Çocuklarım annesiz kaldı" dedi Eşini bıçaklayarak öldüren sanığın savunması dikkat çekti Bıçakla eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığın yargılanması başladı

Antalya’da eşini öldüren, oğlunu yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada oğlunun ismiyle hitap ettiği sanık Mustafa Yıldız'ın savunmasında, ‘Çocuklarım annesiz kaldı’ demesi dikkat çekti.
8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde bıçakla eşinin ölümüne, oğlunun ise yaralanmasına sebep olan Mustafa Yıldız’ın yargılanmasına başlandı. Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yıldız Alanya Cezaevi’nden, üniversite öğrenimi gören oğlu şikayetçi Furkan Yıldız da Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi’nden Görüntü ve Ses Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tarafların avukatları ve yakınlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, şüpheli Mustafa Yıldız’ın, eşi Hatice Yıldız’ı kasten öldürme, oğlu Furkan Yıldız’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Mahkemede ifadesinde sanık Mustafa Yıldız, eşiyle 2015 yılından itibaren sürekli tartıştıklarını beyan etti. Son tartışmalarının kızlarının doğum gününe olduğunu, pandemi nedeniyle çalışamadığını bu nedenle pasta alamadığını söyleyen sanık Yıldız, eşinin kendisine hakaretlerde bulunduğunu söyledi.
Çok pişman olduğunu, çocuklarının annesiz kaldığını belirten Yıldız, “Eşimi çocuklarımla birlikte o gün Diyarbakır’a gönderdim. Boşanacağımızı söylemek için hem kendi hem de eşimin ailesiyle konuştum. Her iki taraf da buna karşı çıktı. Eşim ve çocuklarım Diyarbakır’dayken telefonuma eşimin Gündoğdu’daki arsayı baldızımın üzerine geçirdiğine dair iki mesaj geldi. Daha sonra eşim ve çocuklarım Manavgat’a geldi. Gelir gelmez, uzaklaştırma almışlar, evin kilidini değiştirmişler, ben eve giremedim. Polis beni arayınca evden uzaklaştırma kararını öğrendim. Denizli’de yaşayan halalarımı ‘aramızı düzeltsin’ diye çağırdım. Olay günü halalarım eşimle görüştü. Sonra beni eve çağırdılar. Gittiğimde tartışmaya başladık. Bu sırada eşim ve kızım balkona kaçtı. Furkan arkadaydı. Balkon kapısını kapattılar. Kapının camı kırıldı ben de kapıyı açtım. Nasıl olduğunu bilmiyorum elimde bir bıçak vardı, 2 defa salladım. Sonra Furkan da kavgaya karıştı. Bu sırada nasılsa o da yaralanmış. Onun nasıl yaralandığını bilmiyorum. Çocuklarım annesiz, kimsesiz kaldı. Ben de burada intihar etmek istedim ama beceremedim. Benim niyetim öldürmek değildi. Haklı bile olsam buna gerek yoktu” dedi.

Babasına ismiyle hitap etti
Babası Mustafa Yıldız’a ismiyle hitap eden Furkan Yıldız, babasının annesini ve kendilerini sürekli olarak ölümle tehdit ettiğini söyledi. Babasının, annesinin telefonuna sürekli ölüm tehdidi içerikli mesajlar attığını ileri süren Furkan Yıldız, “2015 yılından bu tarafa sürekli tartışmaya başladılar. Kız kardeşimin doğum gününde ‘pasta alacak param yoktu’ demesine rağmen tartışmanın ardından aynı gün bize 2 bin lira vererek Diyarbakır’a teyzemizin yanına gönderdi. Diyarbakır’dayken annemin telefonuna sürekli ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderdi. Biz Manavgat’a geldiğimizde korkuyorduk. Çünkü bizi öldüreceğini söylüyordu. Annem de karakola giderek şikayet etti ve uzaklaştırma kararı aldırdı” ifadelerini kullandı.

“Olay günü halam annemi ‘yuvanız dağılmasın’ diyerek görüşmeye ikna etti”
Olay günü babasının halalarının eve geldiğini ve annesinin ‘yuvanız dağılmasın’ diye ikna ettiklerini, annesinin de bir defa daha görüşmeye razı olduğunu anlatan Furkan Yıldız, şunları kaydetti: “Mustafa kapıdan içeri ayakkabılarıyla girerek anneme, ‘Sen kimsin ki beni şikayet ediyorsun. Senin devletin mi seni benden koruyacak, kurtaracak, gelsin kurtarsın’ diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine kardeşim A. telefonla polisi aradığını gören halalarından biri, ‘bunlar babalarını silmiş’ dedi. Mustafa, anneme hem Türkçe hem Kürtçe küfür ederek saldırdı. Annem ve biz balkona çıktık. Ben balkon kapısını kilitledim. Camını kırarak kapıyı açtı, anneme saldırdı, bıçakladı. Sonra ben içeri girerken düştüm, o zaman bıçaklandığımı anladım. Ayağa kalktım, annem kanlar içindeydi. Sonra bayılmışım, gözümü 4 gün sonra hastanede açtım. Mustafa benim babamdır, ben o güne kadar hiç onun bıçak taşıdığını görmedim. Bunu planlayarak eve gelmiş. Şikayetçiyim.”
Tanık ifadelerinin ardından duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi
Manavgat'ta eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Yıldız (44), Denizli'de yaşayan halalarını eşiyle kendisini barıştırmaları için Manavgat’a çağırdı. Şelale Mahallesi'ndeki eve gelen halalar önce Hatice Yıldız (44) ile görüştü, ardından Mustafa Yıldız'ı eve çağırdı. Eve gelen Mustafa Yıldız, Hatice Yıldız’a ‘Beni niye şikayet ettin, seni öldürürüm’ demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hatice Yıldız çocukları Furkan Yıldız (20) ve A. Yıldız’la (15) birlikte balkona kaçarak kapıyı kilitledi. Balkon kapısının camını kırarak kapıyı açan Mustafa Yıldız eşi Hatice Yıldız'ı karnından ve göğsünden, oğlu Furkan Yıldız'ı da sırtından bıçakla ağır yaraladı. Arbedede çiftin kızı A. Yıldız'ın (15) elinin de kırılan kapının camı kesti. Hatice Yıldız ve Furkan Yıldız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumları ciddi olan anne ve oğlu ameliyat edildi.
Olay günü Mustafa Yıldız ise kendi aracıyla polis merkezine giderek teslim oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yıldız, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Hastanede ifadesi alınan Hatice Yıldız eşinden davacı olduğunu söyledi. Manavgat Devlet Hastanesi’nden 15 Mart’ta taburcu edilen ve tedavisine evde devam edilen Hatice Yıldız, 20 Mart günü saat 23.00 sıralarında fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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