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Hatice'yi 'Yuvanız dağılmasın' sözü ölüme götürmüş

DHA

Hatice'yi 'Yuvanız dağılmasın' sözü ölüme götürmüş


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eşi Hatice Yıldız'ı (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Yıldız (44), "Olay günü, halalarım eşimle görüştü. Sonra beni eve çağırdılar, gittim. Tartışmaya başladık" dedi. Çiftin çocukları Furkan Yıldız (20) da ifadesinde; olay günü babasının halalarının 'Yuvanız dağılmasın' diye ikna ettiği annesinin görüşmeye razı olduğunu anlattı.
Manavgat'ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Yıldız, Denizli'de yaşayan halalarını çağırarak eşiyle kendisini barıştırmasını istedi. Şelale Mahallesi'ndeki eve geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 15.00 sıralarında gelen halalar önce Hatice Yıldız ile görüştü, ardından Mustafa Yıldız'ı eve çağırdı. Eve gelen Mustafa Yıldız, eşine 'Beni niye şikayet ettin, seni öldürürüm' deyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hatice Yıldız, 2 çocuğu ile birlikte balkona kaçarak kapıyı kilitledi.
CAMI KIRIP BIÇAKLADI
Balkon kapısının camını kırarak kapıyı açan Mustafa Yıldız, eşini karnından ve göğsünden, oğlu Furkan'ı da sırtından bıçakla ağır yaraladı. Manavgat Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Hatice ve Furkan Yıldız ameliyat edildi. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Mustafa Yıldız ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede ifadesi alınan Hatice Yıldız, eşinden davacı olduğunu söyledi. 15 Mart'ta taburcu edilen ve tedavisine evde devam edilen Hatice Yıldız, 20 Mart günü fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ÖLMEDEN ÖNCE YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI
Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Hatice Yıldız'ın hastanede verdiği ifadesinde, olay sırasında eşinin bir anda salondaki sehpaya yöneldiğini ve elinde bıçak olduğunu, kendisinin ve çocuklarının balkona kaçtığını, eşinin balkona gelerek kendisini darbettiğini ve eline aldığı bıçağı sapladığını, bıçakla vücudunu kesmeye çalıştığını, o esnada 'Seni öldüreceğim, keseceğim' dediği belirtildi.
ADLİ TIPTAN RAPOR GELDİ
İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'nci Adli Tıp İhtisas Dairesi'nin raporunda, vücudunda 2 bıçak yarası olan Hatice Yıldız'ın yaralarından birinin tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olduğu ve bu yaraya bağlı pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, Mustafa Yıldız'ın 'eşini kasten öldürme', oğlu Furkan Yıldız'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.
'2015 YILINDAN SONRA TARTIŞMA YAŞAMAYA BAŞLADIK'
Olayla ilgili davanın ilk duruşması, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yıldız Alanya Cezaevi'nden, oğlu Furkan Yıldız da üniversite nedeniyle bulunduğu Zonguldak'taki ağır ceza mahkemesinden SEGBİS'le katıldı. Tarafların avukatları ve yakınlarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Mustafa Yıldız, eşine 2015 yılında bir miras kaldığını ve bunun ardından tartışma yaşamaya başladıklarını anlattı. Eşiyle yatırım amaçlı arsa aldıklarını söyleyen Yıldız, "2015 yılından bu tarafa sürekli tartışırdık, her yıl büyük bir tartışmamız olurdu" dedi. Bu olayın başlangıcının 20 Ocak 2021 olduğunu dile getiren Mustafa Yıldız, "O gün kızımın doğum günüydü, salgın vardı ve çalışmıyordum. Kızımın doğum gününde param olmadığı için pasta alamadığımdan tartışma yaşadık. Eşim bana hakaretlerde bulundu" diye konuştu. Eşi ve çocuklarını o gün Diyarbakır'a gönderdiğini anlatan Mustafa Yıldız, ardından boşanacağını söylemek için ailesini ve eşinin ailesini aradığını ancak her iki tarafın boşanmaya karşı çıktığını belirtti.
'BIÇAĞI 2 DEFA SALLADIM'
Eşi ve çocukları Diyarbakır'dayken telefonuna 2 mesaj geldiğini ve eşinin Gündoğdu'daki arsayı baldızı üzerine geçirdiğini öğrendiğini anlatan Mustafa Yıldız, şunları söyledi:
"Daha sonra eşim ve çocuklarım Manavgat'a geldi. Gelir gelmez uzaklaştırma almışlar, evin kilidini değiştirmişler. Ben eve giremedim. Polis beni arayınca evden uzaklaştırma kararını öğrendim. Denizli'de yaşayan halalarımı 'Aramızı düzeltsin' diye çağırdım. Olay günü, halalarım eşimle görüştü. Sonra beni eve çağırdılar, gittim. Tartışmaya başladık. Bu sırada eşim ve kızım balkona kaçtı. Furkan arkadaydı. Balkon kapısını kapattılar. Kapının camı kırıldı, kapıyı açtım. Nasıl olduğunu bilmiyorum, elimde bıçak vardı, 2 defa salladım. Sonra Furkan da kavgaya karıştı. Bu sırada nasılsa o da yaralanmış."
Pişman olduğunu belirten Yıldız, "Çocuklarım annesiz, kimsesiz kaldı. Ben de burada intihar etmek istedim ama beceremedim. Niyetim öldürmek değildi. Haklı bile olsam, buna gerek yoktu" ifadelerini kullandı.
'BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU'
Duruşmada ifade veren Furkan Yıldız ise babasına 'Mustafa' diye hitap etti. Babasının annesini ve kendilerini sürekli ölümle tehdit ettiğini anlatan Yıldız, kız kardeşinin doğum gününde 'Pasta alacak param yoktu' demesine rağmen aynı gün kendilerine 2 bin lira vererek Diyarbakır'a teyzelerine gönderdiğini anlattı. Furkan Yıldız, "Diyarbakır'da annemin telefonuna sürekli ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderdi. Manavgat'a geldiğimizde korkuyorduk. Çünkü bizi öldüreceğini söylüyordu" dedi.
'SENİ DEVLETİN Mİ KURTARACAK'
Olay günü babasının halalarının eve geldiğini, annesini 'Yuvanız dağılmasın' diye ikna ettiklerini ve annesinin de bir defa daha görüşmeye razı olduğunu anlatan Furkan Yıldız, şöyle konuştu:
"Mustafa, kapıdan içeri ayakkabılarıyla girerek anneme, 'Sen kimsin ki beni şikayet ediyorsun? Seni devletin mi benden koruyacak, kurtaracak, gelsin kurtarsın' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine kardeşim A.'nın telefonla polisi aradığını gören halalarımdan biri, 'Bunlar babalarını silmiş' dedi. Mustafa, anneme küfrederek saldırdı. Anneme saldırdı, bıçakladı. Sonra ben içeri girerken düştüm, o zaman bıçaklandığımı anladım. Mustafa benim babamdır, ben o güne kadar hiç onun bıçak taşıdığını görmedim. Bunu planlayarak eve gelmiş."
Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-03-11 15:41:10

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