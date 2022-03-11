ALKÜ’de ‘Türk İstiklal Marşı’nın Doğuşu’ konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 101. Yıl dönümü kapsamında “Türk İstiklal Marşı’nın Doğuşu” adlı konferans gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda, 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulünün yıl dönümünde “Türk İstiklal Marşı’nın Doğuşu” konferansı gerçekleştirildi. Program kapsamında ALKÜ’ye davet edilen Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Ateş, Türk İstiklâl Marşı’nın Doğuşu hakkında salonda bulunanlara önemli bilgiler aktardı. Konferansa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



“Milli marşlar milleti bütünleştirir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından salonda bulunanlara Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve Türk Milli Marşı hakkında bilimsel bilgiler veren Doç. Dr. Murat Ateş, “Milli Marş” kavramını çeşitli kaynaklardan alınmış tanımlarını izleyenlere açıkladı. Ardından “Türk Milli Marşı’nın Doğuşu” konusunda değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Murat Ateş konuşmasında milli marş kavramı nedir? ve nasıl ortaya çıkmıştır? konusunda kısa bir bilgi verdi. Ateş, “Milli marş, yurtseverlik duygusunun ifadesi olarak hükümetler ve devletler tarafından resmi olarak kabul edilmiş ve halk tarafından sözleri benimsenmiş sözlü müzik parçalarıdır. Bir halkın bütünlüğünün simgesi olarak ulusal günlerde ya da özel günlerde koro halinde söylenilen vatan ve millet aşkını anlatan sözlü müzik parçalarıdır. Aynı zamanda anayasal toplumlarda milleti bütünleştiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.



“Milli marş için yarışma düzenlendi”

Milli mücadele döneminde, milli mücadelenin ruhunu yansıtmak ve savaşan askerlere cesaret vermek amacıyla Mehmet Akif Ersoy’un da içinde yer aldığı İrşat Heyeti tarafından İsmet İnönü'ye milli marşın yazılması hususunda bir teklifte bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Ateş, “İsmet Paşa da bunu Bakanlar Kurulu toplantısında anlatıyor. Bunun üzerine bir İstiklal Marşı’nın yazılması gündeme geliyor ve Milli Eğitim Bakanlığına görev veriliyor. Bakanlık milli duyguları güçlendirecek, millete ümit verecek, Türk İstiklal aşkını anlatacak bir marş yazılması konusunda bir yarışma düzenlenmesi kararını alıyor” dedi.



“Mehmet Akif’in yazdığı şiir ayakta alkışlandı”

Yarışmanın büyük bir ilgi görmesine rağmen Mehmet Akif’in yarışmaya katılmadığını ifade eden Doç. Dr. Ateş, Mehmet Akif’in yarışmaya katılması için dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi tarafından ikna edildiğini ifade etti. Birçok şiir yazılmasına rağmen Mehmet Akif’in yazdığı şiirin, 1 Mart 1921 yılında Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey tarafından meclis kürsüsünden okunduğunu ve vekillerin alkışlarıyla karşılandığını anlatan Ateş, 12 Mart günü oy çokluğuyla milli marş olarak kabul edildiğini belirtti.

Şiirde tarih bilincine vurgu yapıldığı hatırlatan Ateş, dini duyguların da işlediğini, şiirin bütün olarak düşünüldüğünde millete büyük bir heyecan sunduğunu, insanların kendilerini içinde bulduklarını kaydetti.

Programın sonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, katılımlarından dolayı Doç. Dr. Murat Ateş’e teşekkür ederek, ALKÜ kurumsal hediyelerinden takdim etti.

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