Antalya Diplomasi Forumu başladı (4)

UKRAYNA BAŞBAKANI: ÜLKEMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Antalya Diplomasi Forumu'nda yapılan 'Barışın Bedeli Veyahut Savaşın Maliyeti' başlıklı Liderler Zirvesi'ne videokonferans ile katıldı. Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşma yaptığı panelde hitap eden Başbakan Shmyhal, "Dün Antalya'da diplomatik boyutta görüş de belirtildi. Aynı şekilde mesajlar iletildi. 24 Şubat'ta dünyamız değişti. Sadece Ukrayna için değil. Rusya, barış içerisinde yaşayan Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırı başlattı. Belarus'un da yaptıklarını takip ettik. Rusya ve Belarus başkanları bütün dünyaya Ukrayna'ya saldırmayacaklarının sözünü vermişti. Bu bir sinyal olarak görülmeli" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da zafer elde edemeyeceğini söyleyen Shmyhal, "Rusya ve Belarus liderlerinin söylediklerini düşündüğümüz zaman onların hedefleri ve 3 gün içinde ülkemizi işgal etme niyetleri vardı. Bu kadar kısa süre içerisinde zaferle sonuçlanmasını bekliyorlardı. Ancak bekledikleri zafer onları karşılamadı ve hiçbir zaman da karşılamayacak. Ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Ukrayna'nın cesur askeri güçleri dirençlerini, onurla büyük bir cesaretle çabalarını sürdürüyor. 16 günü geride bıraktık, Rus işgalcilere karşı direneceğiz" diye konuştu.

'KİMSE RUSLARI ÇİÇEKLE KARŞILAMIYOR'

Shmyhal, birkaç gün içinde binlerce Ukraynalının topraklarını savunmak için gönüllü olarak askeri birliklere katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"250 bin yurt dışında yaşayan Ukraynalı, savaşa katıldı. Geceden gündüze vatandaşlarımız Rus işgalcilere karşı topraklarımızı savunmaya başladı, daha fazla hayat mahvolmasın, diye. Ukrayna'da olanlar; Ukraynalıların Rus işgalcilere karşı başlattığı özgürlük savaşıdır. Kimse Rusları çiçeklerle karşılamıyor, kimse o eski Sovyetleri görmüyor."

Rusya'nın olmayan süper güçlerden bahsettiğini söyleyen Shmyhal, "Rusya, meşru güvenlik endişelerini dile getirmekte. NATO ve ABD'ye karşı mesajlarını paylaşmakta ve bunlar devamlı olarak propaganda niteliğindedir. Dışişleri Bakanı Lavrov da bu mesajları Moskova'dan vermeye devam ediyor. Soğuk savaş gerçeklerini de yansıtmaya çalışıyor. Olmayan süper güçlerden bahsetmektedir. NATO ya da ABD, Ukraynalıların yaptıklarını 'Ukrayna devrimi' olarak adlandırmakta" dedi.

'ULUSUMUZ BİN YILDAN FAZLA GEÇMİŞE SAHİP'

Kırım ve Donbass'a 2014'te yapılanlarla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya karşı topyekun bir savaş planladığını söyleyen Shmyhal, "Putin'in liderliğinde Ukrayna'ya olan nefret ile birlikte halklarımıza rağmen; Putin adımlarını attı. Yapay söylemler geliştirildi. Bizim ulusumuz bin yıldan da fazla geçmişe sahiptir. Varlığımız, köklü sınırlarımız tüm dünya ve Rusya tarafından da tanınmıştır. Bunun pek çok belgesi mevcuttur" diye konuştu.

'RUSLAR HERHANGİ BİR ŞEHRİMİZİ ALAMAYACAK'

Ukrayna'nın diğer uluslararası topluluklardan da destek beklediğini belirten Shmyhal, "NATO, Avrupa Birliği, ABD ve Türkiye'den destek bekliyoruz. Yüz binlerce Ukraynalı kadın ve erkek askeri destek sunmakta ve Rusya saldırılarına karşı direnmektedir çünkü özgürlüklerinden feragat etmek istemiyorlar. Günler içerisinde yüz binler haline geldik. Rusya, sivilleri hedef almaktadır. Ruslar herhangi bir şehrimizi alamayacaklar. Bu çaresizlikle artık küçük yerleşim yerlerini ve şehirleri hedef almaktadır. Hedeflediklerini gerçekleştiremeyeceklerini anladıkları için çocukları, kadınları hatta yeni doğanları bile hedef alıyorlar. Birkaç gün önce yeni doğan hastanesine saldırı gerçekleştirdiler" dedi.

'HAMİLE KADINLARIN ÖLDÜĞÜNÜ DÜNYA GÖRDÜ'

Ukrayna Başbakanı Shmyhal, on binlerce kişinin bombalamalardan etkilendiğini söyleyerek, "Bu savaş suçları, yalan ve propagandalarla devam etmektedir. Dün Dışişleri Bakanı Lavrov da 'Ukrayna Nazileri bir üs oluşturdu' dedi. Hamileler ve sivillerin canlı bomba olarak kullanıldığını söyledi. Bu mantığın ötesinde bir ifadedir. Bütün dünya yaşananları gördü. Yeni doğan servisine yapılan saldırılarda hamile kadınların öldüğünü bütün dünya gördü. Ülkemizin politik dünyasına bile saldırdılar" diye konuştu.

'BİZİM ÜLKEMİZİN NAZİLİKLE HİÇBİR ALAKASI YOK'

Ukrayna'nın uluslu bir ülke olduğunu ve yüzyıllardır pek çok uyruktan insanın güzellikle yaşadığını söyleyen Shmyhal, "Bizim ülkemizin Nazilikle hiçbir alakası yoktur. Kendi mantıklarına göre, bizim ülkemiz bir Nazi ülkesidir ve işgal etmek meşrudur. İnsani desteğe ihtiyacımız var. Sivil ve esirlerin rahata kavuşturulması gerekmektedir. İnsani koridorlar oluşturmak için tüm inisiyatifleri değerlendirdik. Çok etkilenen şehirlerimize tıbbi yardım ve gıda ulaştırmak için insani koridor oluşturmaya çalıştık" dedi.

'UKRAYNA'NIN NÜKLEER KAYNAKLARI DA HEDEF ALTINDA'

Nükleer santrallerde bir sıkıntı yaşanmaması için sürekli takip ettiklerini belirten Shmyhal, "Dün Lavrov Antalya'ya geldi ve ziyaret etti. Bu engellemelerin devam edebileceğinin de sinyalini verdi. Bu kalp kırıcı bir ifadedir. Ukrayna'nın nükleer kaynakları da hedef altındadır. Nükleer terörizmle birlikte Rusya yalanlarını ve bombalarını sürdürmektedir. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanıldığı gündeme gelmektedir. Bunun doğruluğu yoktur. Eğer Rusya sizi bir şeyle suçluyorsa bunu titizlikle önceden planlar" diye konuştu.

'YARIN SİZİN ÜLKENİZ DE SALDIRI ALTINDA OLABİLİR'

Bütün dünyanın Rus saldırılarını durdurmak için bir araya geldiğini ancak mutlak birliğe ihtiyaçları olduğunu belirten Shmyhal, ortak çabalarla Ukrayna halkının çektiği acıları bitirmenin zamanının geldiğini söyledi. Shmyhal, "Bu saldırılara karşı birlikte durmamız gerekiyor. Masum sivillerin bombaların hedefi olmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Birlikte olursak bu insani krizin üstesinden gelebiliriz. Desteklerinizle Kremlin'in agresif tavırlarını durdurmalıyız. Yarın sizin de ülkeniz saldırı altında olabilir. Geleceğimiz ve kaderimiz hepimizin elinde" dedi.

'NATO'NUN HAVA SAHASINI KAPATMASI SİVİLLERİ KORUYACAK'

'Bir uçuş yasağının olması, bir savaş ilanı olmaz mı' sorusuna cevap veren Shmyhal, bu durumun soru işareti ve tartışılması gereken detay olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Şu an Ukraynalı çocuk ve kadınların korunmaya ihtiyacı var. Ukrayna ordusu bunu yapabilir ancak böyle bir koşuldan bahsederken dostlarımızdan her türlü desteğe ihtiyacımız var. Destek olsun ki saldırılara karşı gelebilelim. Dünyanın yardımı olmadan bu çok zor olacaktır. Öyle ya da böyle bağımsızlığımızı, egemenliğimizi, halkımızı ve Avrupalıları, kesinlikle koruyacağız. Bu işgale karşı ülkemizi korumayı başaracağız. Ortaklarımız ve NATO'nun hava sahasını kapatması sivilleri koruyacaktır. Şehirlerimize hala bombalar yağmakta ve masum siviller bu bombaları daha fazla kaldıramaz."

'DİPLOMATİK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Dün Antalya'da yapılan müzakerenin sorulması üzerine Shmyhal, "Her savaş, masada müzakereyle ve diplomatik kararlarla biter. Dün gerçekten bizim tarafımızdan bir çaba söz konusuydu. Lavrov ile görüştük ancak siz de gördünüz. Bu çabalar bizi bir sonuca yönlendirmedi. Diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz. Ortaklarımızın da bizim çabalarımızı desteklemesini istiyoruz. Bu saldırıları durdurmak için dostlarımızın yardımına ihtiyacımız var" yanıtını verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-03-11 18:09:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.