Antalya Diplomasi Forumu başladı (5)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Diplomasi Forumu başladı (5)

DHA

Antalya Diplomasi Forumu başladı (5)


STOLTENBERG, LİDERLER PANELİ'NDE
ADF'nin ilk Liderler Paneli'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yanı sıra videokonferans yoluyla Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal konuşmacı olarak katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya her zaman somut destek verdiğini ve öncelikle 2014'ten beri ekipmanla, müttefikleriyle birlikte on binlerce Ukrayna gücüne destek verdiklerini belirterek, "Bu çok önemli çünkü eğitim verilen on binlerce asker şu an cephede savaşta. Bu Ukrayna silahlı kuvvetleri, halkına ve liderliğine verdiğimiz en somut destek. Rusya işgalini de durduran yavaşlatan şey bu oldu zaten. Biz 2014'ten beri eğitim ve ekipmanla sağladığımız desteğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Tabi birtakım müttefiklerimiz daha fazla askeri ve mali destek vermekteler" dedi.
'HERKESİN MÜZAKERE MASASINDA OLMASI LAZIM'
Rusya'ya karşı eşi görülmemiş yaptırımlara da şahitlik edildiğini belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:
"Bu yaptırımların hepsi de Rus ekonomisini sekteye uğratıyor, felç ediyor ve Rusya'da Başkan Putin üzerinde çok yoğun bir baskı yaratıyor. Bir de bazı yaptırımlar, diplomatik çabalara güven duyularak masaya oturulmasını sağlayacak. Dünyanın birçok yerinde artan enerji fiyatlarına bakarsanız, kimse tabi bu yaptırımları istemiyor. Bu yaptırımlar bütün dünya için bir maliyet yaratıyor. Hatta yaptırımları uygulayan taraftaki ülkeler için de bir maliyet yaratıyor. Ama bu kadar umarsızca saldırırken Rusya, bu kadar pervasızca saldırırken Ukrayna'ya ve 140 BM ülkesi de bunu çok güçlü bir şekilde kınamışken, NATO ve müttefikleri de çok ciddi yaptırımlar oldu ki maksimum baskı yaratılabilsin Rusya üzerinde. Herkesin bu müzakere masasına oturması lazım nihayetinde, biz Rusya'ya baskı yaptıkça gerek yaptırımlar gerekse Ukrayna'ya yapacağımız desteklerle olsun, cephede olan onlar, en çok bedeli onlar ödüyor. Ama NATO müttefikleri de onlara askeri destek dahil olmak üzere destek olmaya devam ediyor."
'ÖZGÜR KARARLARINA SAYGI DUYMAMIZ LAZIM'
NATO'nun Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili başlatılan süreç sebebiyle suçlu olmadığını belirterek, bu durumun provoke olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Stoltenberg, şunları konuştu:
"Özgür devletler ne isterse onu yapar. Böyle yorumlanırsa tamamen yanlış bir dünya görüşü olur. Mesela Norveç de Rusya'yla sınıra sahip ve 1949'da NATO'ya katıldığı zaman onu da bir provokasyon olarak görmüşlerdi. Ama Londra, Washington ve Paris daha sonra dediler ki, 'Buna Norveç karar verecek, onlar başvurdu ve kabul edildi.' Yani bazen özgür ülkeler bunu istediğinde yapabilir. Yani bazı ülkeler yapınca bu provokasyon oluyorsa, öbür ülkeler de işgal edince özgürlük oluyorsa biz böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz. ABD ve Rusya arasında bir güç mücadelesi var, bu mantıklı bir politika mı sizce? Ama bunu sanki NATO zorluyormuş gibi söyleniyor. Slovenya, Norveç, Baltık ülkeleri, Polonya kendi demokratik karar alma mekanizmalarına sahip. Kendi bağımsız kararlarını vermek ve yollarını seçmek için de özgür kararlarına saygı duymamız lazım. Yani büyük ülkelerin NATO'nun veya diğer ülkelerin ne yapacağına karar vermesi söz konusu değil."
'RUSYA HER ÜLKENİN ÖZGÜR KARARLARINA SAYGI DUYMALI'
Paris, Helsinki anlaşmalarında ülkelerin nasıl bir güvenlik düzenlemesi yapacağı da dahil her ülkenin kendi kararlarını özgürce verebileceğinin bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, "Ukrayna da bunu yapmak istiyorsa, mesela İsveç ve Finlandiya katılmak istemediğinde nasıl ki ona saygı duyuluyorsa, Rusya her ülkenin bağımsız ve özgür kararlarına saygı duymalı. Her şey bundan ibaret" diye konuştu.
Savaşların birçoğunu protesto etmek için sokaklarda gösteri yapmış bir insan olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Bu bir özür yada mazeret olamaz, başka birinin çok ağır hataları için. Yani temelden başlamamız lazım. İşin temeli de şu bir bağımsız özgür ülke kendi yolunu seçebilir mi seçemez mi? Evet mi hayır mı? Eğer bunu sorguluyorsanız öyle bir dünyaya gireriz ki Rusya'nın güç kullanması mümkün olur. Yani biz verdiğimiz desteklerimizle Ukrayna'ya onların sahip olduğu güç ve cesareti de hayranlıkla izliyoruz" dedi.
'RUSYA NATO'NUN GENİŞLEMEMESİ İÇİN ANLAŞMA İSTİYOR'
NATO'ya katılıp, katılmama kararının Ukrayna'da olduğunu belirten Jens Stoltenberg, şunları söyledi:
"Rusya'nın önerdiği NATO için bağlayıcı olarak istediği bir sözleşme var. Daha fazla NATO'nun genişlememesini taahhüt edeceğimiz bir anlaşma istiyor. Mesela İsveç ve Finlandiya şu anda üye değil. Ama bu ihtimali tamamen de dışlayamazlar çünkü onlar için bir seçenek. Küçük ülkelerin yapmasını istediğimiz şeyleri yapmasına izin verilen bir dünyada mı yaşamak istiyorsunuz. Biz böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Eğer Ukrayna üyelik isterse, ondan sonra Ukrayna'nın üyeliğe hazır olup olmadığını, diğer üyeler bakacak. Yani Ukrayna'nın üyeliği ani, hemen beklenen bir şey değildi, yakın gelecekte görülen bir şey değildi. Ama önemli olan her ülkenin iradesine saygı duymak. Bu Ukrayna'nın kararı, ben Ukrayna'nın kararına saygı duyuyorum. 30 tane ülkenin başvuru sonrasında verilecek bir karar, onların hazır olup olmadığı. Bu yakın gelecekte öngörülen bir şey değildi. Ama önemli dolan her ülkenin iradesine saygı duymak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-03-11 18:24:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Diplomasi Forumu başladı (4)
YEREL HABERLER Antalya Diplomasi Forumu başladı (4)
ALKÜ’de ‘Türk İstiklal Marşı’nın Doğuşu’ konuşuldu
YEREL HABERLER ALKÜ’de ‘Türk İstiklal Marşı’nın Doğuşu’ konuşuldu
Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000’lik planı onadı Aylık 4 bin km yapan toplu taşıma araçlarına kilometre başı 1,5 TL destek ödemesi yapılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi Kırcami 1/1000’lik planı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna yalnız bırakıldı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kırım’ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi güzel de adalet yerkürenin belirli bölümünde geçerli, diğer bölümünde geçersiz mi, bu nasıl bir dünya" "Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Bugün vaktinde güçlü irade sergilenmesi halinde, diplomasi ile çözülebilecek sorunların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz" "Ukrayna halkının meşru mücadelesi desteklenirken, bu mücadeleye zarar verecek, leke sürecek adımlardan mutlaka imtina edilmelidir" "Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz. Ne demokrasi, ne diplomasi, ne insanlık bunlara layık değil"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna yalnız ...
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya Diplomasi Forumu başlıyor/ Ek fotoğraflar
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor (3)
YEREL HABERLER Antalya Diplomasi Forumu başlıyor (3)
Hatice'yi 'Yuvanız dağılmasın' sözü ölüme götürmüş
YEREL HABERLER Hatice'yi 'Yuvanız dağılmasın' sözü ölüme götürmüş
Bakan Çavuşoğlu: “Dünyada eşitsizlik daha da derinleşiyor” “Yani dünyadaki devletlerin üçte birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40’ı burada en üst düzeylerde temsil ediliyor” “Kaba kuvvetin kendisini mantıktan azletmiş olduğu bir dönemde yaşıyoruz” “Siyaset, bilim, iş ve kamuoyu halkaları Antalya’da kesişiyor” “Dijital dönüşüm ve iklim değişikliğinin etkilerini yenilikçi bakışlarla irdeleyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: “Dünyada eşitsizlik daha da ...
Muratpaşa yanan ormanları dronla tohumluyor
YEREL HABERLER Muratpaşa yanan ormanları dronla tohumluyor
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri açıklandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri açıklandı
Eşini öldürüp oğlunu bıçaklayan sanık, "Çocuklarım annesiz kaldı" dedi Eşini bıçaklayarak öldüren sanığın savunması dikkat çekti Bıçakla eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığın yargılanması başladı
YEREL HABERLER Eşini öldürüp oğlunu bıçaklayan sanık, "Çocuklarım ...
Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı (2)
YEREL HABERLER Antalya-Konya yolu ulaşıma açıldı (2)
Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı
YEREL HABERLER Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı
Kaş yeni hükümet konağına kavuşuyor
YEREL HABERLER Kaş yeni hükümet konağına kavuşuyor
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya Diplomasi Forumu başlıyor/ Ek fotoğraflar
Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu Hafif ticari aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu Hafif ...
Oğlakları jandarma biberonla besliyor İki yavruya jandarma karakolu bahçesinde bakılıyor
YEREL HABERLER Oğlakları jandarma biberonla besliyor İki yavruya ...
Antalya’nın geçmişine zamanda yolculuk başladı
YEREL HABERLER Antalya’nın geçmişine zamanda yolculuk başladı
Kızını öldüren oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
YEREL HABERLER Kızını öldüren oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, ...
Konyaaltı Belediyesi çöpten yıllık 5 milyon TL gelir elde ediyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi çöpten yıllık 5 milyon TL gelir ...
Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması
YEREL HABERLER Manavgat'ta Huzur Akdeniz Uygulaması
Alanya kırsalında kar temizliği sürüyor
YEREL HABERLER Alanya kırsalında kar temizliği sürüyor
Başkan Böcek'in sahiplendiği depremzede kedi 'Toros' öldü
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in sahiplendiği depremzede kedi 'Toros' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.