Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar (2)

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ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışının ardından kaldığı otelde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen ve 35 dakika süren kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-03-11 18:46:43



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