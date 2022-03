Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal’dan nükleer santral açıklaması “Santrallerde herhangi bir sorun yaşanmaması için 7/24 takip ediyor” “Uluslararası atom enerjisi ajansı ile iletişimiz devam ediyor” “16. günü geride bıraktık, Rusya’ya karşı direneceğiz” “Üç gün içinde ülkemizi işgal etme niyetleri vardı”

Antalya’da düzenlenen Diplomasi Formuna video konferans yoluyla katılan Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, “16. günü geride bıraktık, Rusya’ya karşı direneceğiz. Üç gün içinde ülkemizi işgal etme niyetleri vardı. Ancak bekledikleri zafer onları karşılamadı. Bir de kimyasal ve biyolojik saldırıların yapıldığı gündeme geldi. Bunun hiçbir şekilde doğruluğu yoktur. Ukrayna’nın nükleer kaynakları da hedef alınmaktadır. Çernobil hala unutulmamışken, böyle bir adımın yapılması endişe vericidir. Uluslararası atom enerjisi ajansı ile iletişimimiz devam ediyor. Santrallerde herhangi bir sorun yaşanmaması için 7/24 takip ediyoruz” dedi.



Antalya Diplomasi Formu’da “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” başlığı altında düzenlenen forumun ilk Liderler Paneli'ne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yanı sıra videokonferans yoluyla Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal konuşmacı olarak katıldı.



“16. günü geride bıraktık, Rusya’ya karşı direneceğiz”

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, 24 Şubat 2022’de dünyalarının değiştiğini belirterek, “Sadece Ukrayna için değil, Rusya barış içinde yaşayan Ukrayna’ya havadan ve karan saldırmaya başladı. Rusya ve Belarus Başkanı bütün dünyaya Ukrayna’ya saldırmayacaklarının sözünü vermişti. Bu iki liderin söylediklerini düşündüğümüz zaman hedefleri ve üç gün içinde ülkemizi işgal etme niyetleri vardı. Ancak bekledikleri zafer onları karşılamadı. Hiçbir zamanda karşılamayacak. Biz ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. 16. günü geride bıraktık, Rusya’ya karşı direneceğiz. 250 bin Ukraynalı ülkeye geri döndü ve mücadelemize katıldı. Vatandaşlarımız topraklarını savunmaya devam ediyor. Bir mesaj olarak şunu söylemek isterim. Ukrayna’da olan Ukraynalıların Rus işgalcilerine karşı başlattığı özgürlük savaşıdır. Kimse Rusları çiçeklerle karşılamıyor. Ukrayna’nın devlet bekasına kendisi karar vermelidir. NATO ya da ABD Ukraynalıların yaptıklarını devrim olarak adlandırmakta. Kırım ve Donbas’a 2014’te yapılanlar birlikte topyekûn bir savaş planlanmıştır. Haklarımıza rağmen Putin adım attı, inanılmaz ve yapay söylemler geliştirildi. Bizim ulusumuz 1000 yıllıktan fazla geçmişe sahiptir. Varlığımız köklüdür. Haklarımız Rusya tarafından da tanınmıştır, bunun birçok belgesi de vardı” diye konuştu.



“Halkımız özgürlüğünden feragat etmek istemiyor”

Ukrayna’nın uluslararası topluluklardan destek beklediğinin altını çizen Shmyhal, “ABD ve Türkiye’den destek beklemektedir; ancak bunun herhangi bir şekilde yönlendirilmemiş olması gerekiyor. Yüz binlerce Ukraynalı kadın ve erkek askeri destek sunmaktadır, Rusya saldırılarına karşı direnmektedir. Halkımız özgürlüğünden feragat etmek istemiyor. Rusya Ukrayna’da sivilleri hedef alıyor. Ukrayna’da saldırmadığı şehir kalmadı kullanmadığı füze kalmadı. Rusya her hangi bir şehrimizi alamayacak. Bu çaresizlikle artık küçük yerleşimleri hedef alıyorlar” sözlerine yer verdi.



“Bizim ülkemizin Nazilikle hiçbir alakası yok”

Rusya’nın kadın ve çocukları hedef aldığını belirten Shmyhal, “Birkaç gün önce yeni doğan hastanesine saldırı gerçekleştirdiler. Yine bombalamalar sebebiyle on binlerce kişi etkilendi. Bombalamayı durdurmuyorlar. Dün Lavrov, hamileler ve siviller canlı bomba olarak kullanılıyor, dedi, bu mantığın ötesinde bir ifadedir. Bütün dünya yaşananları gördü. Ancak Rusya yaptıklarını hep meşru hale getirmek istiyor. Ülkemizin politik dünyasına bile saldırıyorlar. Ülkemiz çok uluslu bir ülkedir. Yüzyıllardır barış ve uyum içinde yaşayan pek çok uyruktan insan var. Bizim ülkemizin Nazilikle hiçbir alakası yok. Şimdi insani ihtiyacımız var. Sivil ve esirlerin rahata kavuşturulması gerekir. Biz insani koridor için her türlü alternatifi değerlendirdik. İnsanlara yardım ulaştırmak için koridorlar oluşturmaya çalışıyoruz. Tespit edilen yollarda bile düzen kurulamadı. Lavrov Antalya’ya gelerek ziyarette bulundu, bu engellemelerin devam edebileceğinin sinyalini verdi. Bu kalp kırıcı bir, ifadedir. Ukrayna’nın nükleer kaynakları da hedef alınmaktadır. Çernobil hala unutulmamışken, böyle bir adımın yapılması endişe vericidir. Uluslararası atom enerjisi ajansı ile iletişimiz devam ediyor. Santrallerde herhangi bir sorun yaşanmaması için yedi yirmi dört takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Artık ortak çabalarla birlikte Ukrayna halkının çektiği acıları sona erdirmenin zamanı geldi”

Birde kimyasal ve biyolojik saldırıların yapıldığının gündeme geldiğini ifade eden Shmyhal “Bunun hiçbir şekilde doğruluğu yoktur. Rusya sizi bir şeyle suçluyorsa titizlikle öncesinden planlandığının altını çizmek isterim. Tüm dünya Rus saldırılarını durdurmak için bir araya geldi. Ancak mutlak bir birliğe ihtiyacımız var. Artık ortak çabalarla birlikte Ukrayna halkının çektiği acıları sona erdirmenin zamanı geldi. Birlikte olabilirsek bu insani krizin üstesinden gelebiliriz. Sizin desteklerinize Kremlin’in saldırgan politikalarını durdurabiliriz. Sizin de ülkeniz saldırı altında olabilir. Geleceğimiz ve kaderimiz hepimizin ellerinde” açıklamalarını yaptı.



“Ortaklarımız ev NATO’nun hava sahasını kapatmaları sivillerimizi koruyacaktır”

Şmihal, Ukrayna’nın hiç olmadığı kadar birlikte olduğunun altını çizerek, “Bizde bütün medeni dünyaya hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi, demokrasi ve özgürlük için sonuna kadar savaşacağımızın sözünü veriyoruz. Bu işgale karşı ülkemizi korumayı başarabildik. Topraklarımızı halkımızın cesareti ile korumaya devam ediyoruz. Ortaklarımız ev NATO’nun hava sahasını kapatmaları sivillerimizi koruyacaktır. Şuan şehirlerimize hala bombalar yağıyor. Masum siviller bu bombaları daha fazla kaldıramaz. Ne olursa olsun öyle ya da böyle bağımsızlığımızı, egemenliğimizi koruyacağız” dedi.

