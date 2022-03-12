Yatağında dinlediği radyo evini yakıyordu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin 3. katında radyodan çıktığı bildirilen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Salih Özen isimli vatandaş uyumak için bulunduğu yatağında radyo dinlerken radyo bir anda alev aldı. Ev sahibi Özen alt katta oturan oğlu Özcan Özen'i arayıp ardından 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ev sahibi Özen, "Radyonun fişi ısınmış o yüzden çıktı yangın. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdüler. Ben de yangına müdahale ederken ellerimde biraz yanmalar oldu" diye konuştu.

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