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55 hekim eğitime destek için şarkı söyleyecek Hekimler, Antalya’da düzenleyecekleri konser ile 30 çocuğun 1 yıllık eğitim masrafını karşılayacak 3'ü de doktor olan kızkardeşler de çocuklar için aynı koroda buluştu

İHA

55 hekim eğitime destek için şarkı söyleyecek Hekimler, Antalya’da düzenleyecekleri konser ile 30 çocuğun 1 yıllık eğitim masrafını karşılayacak 3'ü de doktor olan kızkardeşler de çocuklar için aynı koroda buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 55 doktor, eğitime destek vermek için Antalya’da konser düzenliyor. 100 bin TL bağış toplayarak en az 30 çocuğun 1 yıl boyunca eğitim masraflarını karşılamak isteyen doktorlar, Pazar günü düzenlenecek konser için hummalı bir çalışma içerisinde. 55 doktor arasında ise hekim olan 3 kız kardeş dikkatleri çekiyor. 3 kız kardeş, hep beraber aynı sahnede olup eğitime destek verdikleri için mutluluk yaşıyor.
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) bünyesinde toplanan 55 hekim, eğitime destek için şarkı söylüyor. Ülkenin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler, maddi imkansızlıklar yaşayan öğrencilere ilköğretimden üniversiteye kadar burs imkanı sağlıyor. Antalya’da toplanan hekimler, Pazar günü bir konser düzenleyerek yaklaşık 30 öğrencinin 1 yıllık eğitim masrafını karşılama hedefinde. 55 hekim arasında en dikkat çekeni ise doktor olan 3 kız kardeş. Kardeşler, eğitime destek için omuz omuza vererek çocuklar için sahne alıyor. Pazar günü Antalya’da düzenlenecek konserde konuk sanatçı olarak hekimlere Sümer Ezgü eşlik edecek.

“100 bin TL ile en az 2030 çocuğun 1 yıl boyunca eğitim bursunu karşılamayı hedefliyoruz”
Senfoni orkestrası eşliğinde halk müziği konseri düzenlediklerini söyleyen Vakfın üyesi ve proje koordinatörü Dr. Nefise Akdemir, “Şuan ekibimizde 55 doktor var, ülkenin farklı şehirlerinde görev yapan doktorlar. Ülke genelinde ve maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitim güçlüğü çeken çocuklara burs desteği ile okullarını güzelleştirmek için farklı faaliyetler yürütüyoruz. Faaliyetler kapsamında da konserimizin amacı konser boyunca toplanan bağışlarla öğrencilerimize burs desteği verebilmek. Konserimiz 13 Mart’ta Antalya AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek. Hedefimiz 100 bin TL toplamak. 100 bin TL ile en az 2030 çocuğun 1 yıl boyunca eğitim bursunu karşılamayı hedefliyoruz. Buradaki doktorların hiçbiri birbiri ile tanışmıyordu. İnternet üzerinden müziğe gönül vermiş hekimler olarak bir araya geldik. Hocamız Avusturalya’dan bize destek verdi. Proje 2 yıl önce oluştu. Amacımız bu projeyi farklı illerde de gerçekleştirmek. Konserde konuk sanatçımız Sümer Ezgü bize eşlik edecek. Aynı zamanda Hulusi Gökmeşe yer alacak” dedi.

“2 bin 200 çocuğa destek”
Vakıf hakkında bilgilendirmede bulunan Dr. Gülser Göktolga Pınar, “Antalya’da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın yönetim kurulu üyesiyim. Sosyal medya üzerinden örgütlenen kadın hekim ve diş hekimlerinden oluşan bir vakıfız. İyilik hareketiyiz diye başladık. Eğitim desteği olmak amacıyla okumak isteyen ancak maddi imkanları yetersiz olan çocukların eğitimine destek olmak amacıyla kurulduk. Bugüne kadar 2 bin 200 tane çocuğu ilköğretimden üniversite son sınıfa kadar burs desteğinde bulunduk. Türkiye’nin dört bir yanındaki 300’den fazla devlet okuluna robotik laboratuvar, kütüphane, sanatbeceri atölyeleri, anasınıfı tadilatları gibi desteklerimiz oldu. Okulları boyadık. Koronadan vefat eden tüm sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

“Çok güzel bir duygu”
Kız kardeşleri ile birlikte bu ekipte yer alan Dr. Niran Çakır, “Biz 3 kız kardeş bu projede eğitime destek vermek için bir araya geldik. Çok mutluyuz, gururluyuz. Profesyonel değiliz tabi ki ama bir nebzede olsa ihtiyacı olanlara bu şekilde yardım etmek çok güzel duygu” şeklinde konuştu.

“Hem eğitime destek veriyoruz hem de soluk alıyoruz”
Pandemiden sonra bu etkinlikle rahat bir nefes aldıklarını belirten Dr. Nihal Çakır, “3 kız kardeşiz eğitim gönüllüsüyüz. Kendi çocuklarımızı okuturken ihtiyacı olan çocukları da es geçmek istemiyoruz. Bizler hekimiz. İhtiyacı olan çocukları bir miktar faydamız olursa ne mutlu. Keşke daha fazla üyemiz olsa ve daha çok kendimizi duyurabilsek. Sesimiz fena değil. Burada çok güzel sesi olan arkadaşlarımız var. Zor bir dönem geçirdik burada hem eğitime destek veriyoruz hem de soluk alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz birbirimizin sesini daha çok beğeniyoruz”
Denizli’den gelen doktor kardeşlerden Dr. Aylin Çakır Güven, “3 kız kardeş hekimiz. Hekimler için düzenlenen bu etkinlikte bir arada olmak çok güzel. Müzik aracılığı ile eğitime destek olduğumuz için çok mutluyuz. Bizim için 3 kız kardeş aynı anda aynı sahnede olmak çok büyük bir keyif. Farklı bir tecrübe olacak. Şarkı söylemeyi müziği seviyoruz ve sahnedeyiz. Eğitime destek vermek bizi mutlu ediyor. Pandeminin yorgunluğunu atıyoruz. Çok farklı insanlarla tanıştık. Hepimiz birbirimizin sesini daha çok beğeniyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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