Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri, Ahirtas Mahallesi'nde öğle saatlerinde hamile bir keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sonunda keçinin bulunduğu alana ulaşan ekipler, hamile keçiyi yaklaşık 50 metrelik kayalık alandan kurtarıp aşağı indirdi.

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